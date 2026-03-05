Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
ΟΠΕΠΕΚΕ: Άρχισε η δίκη με 25 κατηγορούμενους στην υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στις Σέρρες, επτά είχαν υποβάλει αίτημα για ποινική διαπραγμάτευση
Οι επτά κατηγορούμενοι επέστρεψαν 165.000 ευρώ και καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης με αναστολή, ενώ η δίκη συνεχίζεται για τους υπόλοιπους 25
Ξεκίνησε σήμερα ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας μια ακόμη δίκη για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ στη Κεντρική Μακεδονία και συγκεκριμένα στις Σέρρες.
Μάλιστα, για τη συγκεκριμένη υπόθεση το δικαστήριο έχει κάνει ήδη δεκτό από τον περασμένο Ιανουάριο αίτημα για ποινική διαπραγμάτευση, το οποίο είχαν υποβάλλει επτά εκ των 32 αρχικώς κατηγορουμένων της υπόθεσης.
Συγκεκριμένα, το αίτημα είχε υποβληθεί αφού και οι επτά κατηγορούμενοι επέστρεψαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ 165 χιλιάδες ευρώ που φέρονται να εισέπραξαν από τον Οργανισμό χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Για το λόγο αυτό άλλωστε κατηγορήθηκαν, κατά περίπτωση για απάτη σχετική με επιχορηγήσεις σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ, πλαστογραφία, ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και ψευδή βεβαίωση.
Ωστόσο, μετά την επιστροφή των ποσών που παρανόμως είχαν λάβει, οι επτά κατηγορούμενοι «είδαν» τις ποινές τους να μειώνονται. Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από δύο έτη και τρεις μήνες έως τρία έτη, με τριετή αναστολή, ενώ για ένα κατηγορούμενο διατάχθηκε και η δήμευση του ποσού των 20.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς του.
Μετά το κλείσιμο της δικαστικής διαδικασίας για τους συγκεκριμένους επτά καταδικασθέντες που είχαν μπει σε καθεστώς ποινικής διαπραγμάτευσης, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ξεκίνησε σήμερα η δίκη για τους υπολοίπους 25 κατηγορούμενους της δικογραφίας. Να σημειωθεί ότι όλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.
Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκαν και κατάθεσαν μάρτυρες της υπόθεσης, μεταξύ αυτών και προϊσταμένη σε υπηρεσία του πρώην σήμερα ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τις μαρτυρικές καταθέσεις για μια ακόμη φορά αναδείχθηκαν τα κενά στον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού, τα οποία αρκετοί- όπως προέκυψε από τους ελέγχους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας -προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν για να εισπράξουν επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται.
Μεταξύ άλλων από την ακροαματική διαδικασία προέκυψε πως από το 2014 δεν προβλέπεται διοικητικός έλεγχος στα μισθωτήρια των εκτάσεων που υπέβαλαν οι εμφανιζόμενοι ως δικαιούχοι των επιδοτήσεων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να κατατίθενται μισθωτρια χωρίς υπογραφές ή σφραγίδες .
Ακόμη, όπως φάνηκε διασταύρωση για τις εκτάσεις και τους πραγματικούς ιδιοκτήτες στο σύνολό τους δεν μπορούσε να γίνει γιατί δεν υπάρχει σύνδεση με το Κτηματολόγιο.
Τέλος, προέκυψε ότι μετά το 2015 ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει σταματήσει τους διασταυρωτικούς ελέγχους όποτε δεν μπορούν να εισπραχθούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα .
Η δίκη για τη συγκριμένη υπόθεση θα συνεχιστεί στις 31 Μαρτίου με καταθέσεις μαρτύρων.
