Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 65.300 ευρώ σε άνδρα που εγκατέλειψε δύο κουτάβια στον δρόμο

Ο άνδρας εντοπίστηκε την ώρα που μετέφερε με το αυτοκίνητό του τα δύο ζώα, ηλικίας μόλις ενός μηνός, και στη συνέχεια τα άφησε αβοήθητα στον δρόμο