Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 65.300 ευρώ σε άνδρα που εγκατέλειψε δύο κουτάβια στον δρόμο
ΕΛΛΑΔΑ
Κουτάβια Σκύλοι Θεσσαλονίκη Πρόστιμα

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 65.300 ευρώ σε άνδρα που εγκατέλειψε δύο κουτάβια στον δρόμο

Ο άνδρας εντοπίστηκε την ώρα που μετέφερε με το αυτοκίνητό του τα δύο ζώα, ηλικίας μόλις ενός μηνός, και στη συνέχεια τα άφησε αβοήθητα στον δρόμο

Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 65.300 ευρώ σε άνδρα που εγκατέλειψε δύο κουτάβια στον δρόμο
Στράτος Λούβαρης
13 ΣΧΟΛΙΑ
Πάνω από 60.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώσει ένας 62χρονος, ο οποίος εγκατέλειψε δύο κουτάβια στην περιοχή της Ασπροβάλτας, στη Θεσσαλονίκη.

Ο άνδρας εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης την ώρα που μετέφερε με το αυτοκίνητό του τα δύο ζώα, ηλικίας μόλις ενός μηνός, και στη συνέχεια τα άφησε αβοήθητα στον δρόμο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη βεβαίωση πέντε διοικητικών παραβάσεων, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 65.300 ευρώ. Παράλληλα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων συντροφιάς.
Στράτος Λούβαρης
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης