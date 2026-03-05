Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Θεσσαλονίκη: Πρόστιμο 65.300 ευρώ σε άνδρα που εγκατέλειψε δύο κουτάβια στον δρόμο
Ο άνδρας εντοπίστηκε την ώρα που μετέφερε με το αυτοκίνητό του τα δύο ζώα, ηλικίας μόλις ενός μηνός, και στη συνέχεια τα άφησε αβοήθητα στον δρόμο
Πάνω από 60.000 ευρώ θα πρέπει να πληρώσει ένας 62χρονος, ο οποίος εγκατέλειψε δύο κουτάβια στην περιοχή της Ασπροβάλτας, στη Θεσσαλονίκη.
Ο άνδρας εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τετάρτης την ώρα που μετέφερε με το αυτοκίνητό του τα δύο ζώα, ηλικίας μόλις ενός μηνός, και στη συνέχεια τα άφησε αβοήθητα στον δρόμο.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη βεβαίωση πέντε διοικητικών παραβάσεων, το συνολικό ύψος των οποίων ανέρχεται σε 65.300 ευρώ. Παράλληλα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων συντροφιάς.
