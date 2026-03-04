Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Επιχείρηση διάσωσης προβάτου που έπεσε σε πηγάδι στην Κάρυστο, δείτε φωτογραφίες
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση απεγκλωβισμού προβάτου που έπεσε σε πηγάδι βάθους τεσσάρων μέτρων στην Κάρυστο.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση για την ασφαλή ανάσυρση του ζώου, σύμφωνα με το evima.gr.
Χάρη στην άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, το πρόβατο απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια από το πηγάδι και παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.
