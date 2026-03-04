Επιχείρηση διάσωσης προβάτου που έπεσε σε πηγάδι στην Κάρυστο, δείτε φωτογραφίες
Επιχείρηση διάσωσης προβάτου που έπεσε σε πηγάδι στην Κάρυστο, δείτε φωτογραφίες

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση

Επιχείρηση διάσωσης προβάτου που έπεσε σε πηγάδι στην Κάρυστο, δείτε φωτογραφίες
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση απεγκλωβισμού προβάτου που έπεσε σε πηγάδι βάθους τεσσάρων μέτρων στην Κάρυστο.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν σε συντονισμένη επιχείρηση για την ασφαλή ανάσυρση του ζώου, σύμφωνα με το evima.gr.

Χάρη στην άμεση και αποτελεσματική παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, το πρόβατο απεγκλωβίστηκε με ασφάλεια από το πηγάδι και παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

