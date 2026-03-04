Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας που κρατούσε 68 σκύλους σε άθλιες συνθήκες
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Σκύλοι

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας που κρατούσε 68 σκύλους σε άθλιες συνθήκες

 Ο χώρος εήταν ακάθαρτος με έντονη δυσοσμία, χωρίς να εξασφαλίζεται υγιεινό περιβάλλον για τα ζώα αλλά και για τον ίδιο τον ένοικο

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη άνδρας που κρατούσε 68 σκύλους σε άθλιες συνθήκες
Στράτος Λούβαρης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε άθλιες υγειονομικές συνθήκες κρατούσε 68 σκύλους ένας 55χρονος, ο οποίος συνελήφθη σε χωριό της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε το πρωί της Τρίτης, όταν αστυνομικοί μετέβησαν στη μονοκατοικία όπου διέμενε ο συλληφθείς, από κοινού με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας.

Εκεί, παρουσία Πταισματοδίκη, διενεργήθηκε έλεγχος και διαπιστώθηκε η ύπαρξη των 68 σκύλων, ενώ εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα περιττωμάτων στον αύλειο χώρο. Επιπλέον, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι η περίφραξη σε ορισμένα σημεία ήταν πρόχειρη και αυτοσχέδια. Ο χώρος εντός της μονοκατοικίας ήταν ακάθαρτος με έντονη δυσοσμία, χωρίς να εξασφαλίζεται υγιεινό περιβάλλον για τα ζώα αλλά και για τον ίδιο τον ένοικο.

Στον 55χρονο βεβαιώθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, τα οποία ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 68.500 ευρώ. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα.

*Φωτογραφία αρχείου
Στράτος Λούβαρης
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης