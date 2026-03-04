Χρυσή Αυγή: Σήμερα η απόφαση του Εφετείου περί της ενοχής των 42 κατηγορούμενων

Με την τελεσίδικη απόφασή τους τα μέλη του δικαστηρίου θα βάλουν τέλος στην εκδίκαση της πολύκροτης αυτής υπόθεσης, η οποία δικάζεται σε β' βαθμό εδώ και τέσσερα χρόνια - Καλέσματα για συγκεντρώσεις έξω από το δικαστήριο