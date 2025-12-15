Εισαγγελέας στη δίκη της Χρυσής Αυγής: Είχαν φυλετικό μίσος, συμμορφώνονταν με τις παροτρύνσεις αρχηγού και υψηλόβαθμων μελών
«Οι επιβραβεύσεις για τις επιθέσεις όπλισαν το χέρι του Ρουπακιά» είπε η εισαγγελέας στην αγόρευσή της
Για δεύτερη δικάσιμο αγορεύει σήμερα στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου διεξάγεται η δευτεροβάθμια δίκη για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, η εισαγγελέας της έδρας Κυριακή Στεφανάτου. «Δεν έκρυβαν τα εγκλήματά τους», είπε η εισαγγελέας για τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, στο πλαίσιο της πρότασής της για την επίθεση σε βάρος των Αιγυπτίων αλλιεργατών, απορρίπτοντας το άλλοθι που προέβαλλαν οι κατηγορούμενοι ότι την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν σε συγκεκριμένο κατάστημα αναψυχής.
«Ο Ιωάννης Λαγός έδωσε το έναυσμα σε ομιλία του, κατά την οποία είπε πως οι μετανάστες θα δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή Αυγή. Λίγες ώρες μετά την ομιλία Λαγού οι κατηγορούμενοι συγκεντρώθηκαν και συγκρότησαν ομάδα 15 ατόμων, η οποία κατευθύνθηκε στο σπίτι των Αιγυπτίων ψαράδων», ανέφερε η κυρία Στεφανάτου χαρακτηρίζοντας τη γραμμή της άρνησης των κατηγοριών από τους κατηγορούμενους ως την επιτομή της στρεψοδικίας. «Είναι η απόδειξη γιατί αυτή η δίκη δεν έχει ολοκληρωθεί 12 χρόνια μετά. Δεν υπάρχει στέρεο έδαφος δικανικής πεποίθησης. Αρνούνται τα πάντα», σημείωσε η εισαγγελική λειτουργός.
Σε μια σχεδόν άδεια δικαστική αίθουσα - κυρίως από ακροατήριο -η εισαγγελέας συνέχισε σήμερα να παραθέτει μια προς μια τις εγκληματικές ενέργειας της Χρυσής Αυγής πριν ακόμα εισέλθει στη Βουλή. Η εισαγγελική λειτουργός μίλησε για γενικότερο σχέδιο επιθέσεων το 2012 παραμονές εκλογών και στο σχέδιο αυτό ενέταξε και την επίθεση του Ηλία Κασιδιάρη στη Λιάνα Κανέλλη. Μάλιστα, όπως σημείωσε οι επιθέσεις αυτές όχι μόνο δε γίνονταν κρυφά από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αλλά επιβραβεύονταν κιόλας από την ηγεσία. "Ο Ρουπακιάς μάλλον αυτό θα αντιλήφθηκε. Ότι δηλαδή όσο πιο λίγες αναστολές έχεις τόσο πιο γρήγορα ανεβαίνεις στην ιεραρχία", είπε η εισαγγελέας για τον καταδικασμένο για τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.
Εν συνεχεία, η κυρία Στεφανάτου αναφέρθηκε στην ανθρωποκτονία του 27χρομου Σαχζάτ Λουκμάν, το 2013. "Του επιτέθηκαν και τον έπληξαν με στιλέτα τύπου πεταλούδα οι δυο κατηγορούμενοι για αυτή την επίθεση (...)", είπε ενδεικτικα για να επισημάνει ομοιότητες της εν λόγω επίθεσης με την δολοφονία του Παύλου Φύσσα. "Ο τραγικός Λουκμάν δεν τους έδωσε καμία αφορμή και διέπραξαν το έγκλημά του από ρατσιστικό μίσος και μόνο (...). Καταδεικνύεται πως ο κατηγορούμενος Λιακόπουλος έπληξε με βιαιότητα το ψηλότερο από τον ίδιο θύμα, όπως έγινε και στην περίπτωση του Ρουπακιά επειδή ο Φύσσας ήταν ψηλότερος", τόνισε η κυρία Στεφανάτου απορρίπτοντας κάθε αντίθετο ισχυρισμό των κατηγορούμενων. «Κινούμενοι αποκλειστικά από φυλετικό μίσος κυνηγούσαν μετανάστες στο κέντρο της Αθήνας συμμορφωμένοι στις παροτρύνσεις του αρχηγού και υψηλόβαθμων μελών της οργάνωσης, βουλετών και άλλων», πρόσθεσε λίγο αργότερα η εισαγγελέας και απέδωσε τη δολοφονία Λουκμάν στη ναζιστική ιδεολογία της εγκληματικής οργάνωσης. «Ο Ν. Μιχαλολιάκος απολογούμενος για αυτή τη δολοφονία επέλεξε και πάλι να χλεύασει τους θεσμούς υποστηρίζοντας ότι έχει ασκηθεί πολύ πίεση για να εμπλακεί η Χρυσή Αυγή σε αυτή την υπόθεση», σχολίασε δεικτικα η εισαγγελική λειτουργός.
Διεξοδικά, η κυρία Στεφανάτου παρέθεσε ακολούθως τις βίαιες επιθέσεις της Χρυσής Αυγής στο κέντρο της Αθήνας ειδικά μετά τη δολοφονία του Μ. Καντάρη καθώς και αυτές με στόχο να κλείσουν μαγαζιά μεταναστών. «Στις 13.5 2013 πέντε άνδρες μετέβησαν σε κατάστημα υποκόου από το Καμερούν και με απειλές του ζήτησαν να κλείσει το κατάστημα. Εν τέλει υλοποίησαν την απειλή τους, καθώς έβαλαν φωτιά στο κατάστημα αφού έσπασαν τη τζαμρία με βαριοπούλα» τόνισε ενδεικτικά η εισαγγελέας κάνοντας εκτενή αναφορά σε πλήθος άλλων παρόμοιων επιθέσεων της εγκληματικής οργάνωσης στην "καρδιά" της ελληνικής πρωτεύουσας. "Άλλωστε όπως έλεγε και ο Ν. Μιχαλολιάκος η βία αύξανε τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής», τόνισε για να επισημάνει: «Οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν τους θεσμούς για να πετύχουν τους σκοπούς τους». Την αφορμή για αυτή την τελευταία επισήμανση αποτέλεσε το μπαράζ μηνύσεων που εξαπέλυαν οι κατηγορούμενοι σε βάρος προσώπων που τους κατήγγειλαν στις αρχές.
Μάλιστα, η εισαγγελική λειτουργός αναφέρθηκε και στο ρόλο αστυνομικών σε ο,τι αφορά στις εγκληματικές ανέργειες της οργάνωσης. Όπως είπε μετά από εκτεταμένη έρευνα σε δεκάδες αστυνομικά τμήματα διαπιστώθηκε ότι τουλάχιστον 10 αστυνομικοί «συνέδραμαν ή στην καλύτερη περίπτωση ανέχονταν» την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής.
Για το modus operandi της οργάνωσης, η εισαγγελέας είπε ενδεικτικά στην αγόρευσή της: «Έχει τα ίδια ρατσιστικά χαρακτηριστικά όπως και άλλες επιθέσεις της Χρυσής Αυγής, δηλαδή πρόκειται για πολυπρόσωπη επίθεση, όπου ο αριθμός των δραστών είναι υπέρτερος αυτού των θυμάτων, φέρουν χαρακτηριστικά της Χρυσή Αυγής, εξοπλισμένοι με όποια όπως ρόπαλα και πυροσβεστήρα, απαντούν στο παράγγελμα «πάμε», δρούν γρήγορα και κυρίως δηλώνουν την ταυτότητά τους. Η Χρυσή Αυγή κατά τη συνήθη πρακτική της συγκάλυψε τους δράστες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Χρυσή Αυγή οργάνωσε την επίθεση (σε βάρος των Αιγύπτιων αλλιεργατών) και την επιδοκίμασε, αλλιώς ο κατηγορούμενος Πανταζής δεν θα είχε επιτεθεί και κατά μελών του ΠΑΜΕ. Έμεινε ατιμώρητος μετά τις επιθέσεις και ανέβαινε ιεραρχικά και αυτό όπλισε το χέρι του Γ. Ρουπακιά. Κατάλαβε ο Γ. Ρουπακιάς ότι όσο λιγότερες αναστολές έχεις, τόσο ανεβαίνεις στην ιεραρχία. Γιατί να μην κατέβει υποψήφιος και αυτός στις επόμενες εκλογές; Τι του έλειπε; Η Χρυσή Αυγή προχώρησε στην επιβράβευση των πρωταγωνιστών ως υποψηφίων βουλευτών της στις επόμενες εκλογές».
Ακόμη, η εισαγγελέας και σήμερα επισήμανε πως οι επιθέσεις της Χρυσής Αυγής και δη η δολοφονία Λουκμάν με καταγωγή από το Πακισταν εντάσσεται στο πλαίσιο δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, «η οποία είχε ως κυρίαρχη και απόλυτη την ιδέα φυλής και του αίματος και εναντιώνονταν στην ομάδα των "υπάνθρωπων"».
Ο μόνος από τους 42 κατηγορούμενος που βρίσκεται και σήμερα στη δικαστική αίθουσα είναι ο Ιωάννης Λαγός, ο οποίος μάλιστα κατά την έναρξη της αγόρευσης διέκοψε την εισαγγελέα όταν εκείνη αναφέρονταν στην εμπλοκή του στην επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων αλλιεργατών.
Η αγόρευση συνεχίζεται και δεν είναι σίγουρο ότι σήμερα η κυρία Στεφανάτου θα καταλήξει να προτείνει επί των κατηγοριών.
