Νέα πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέως Ελλάδος η Ειρήνη Χρυσογιάννη
Συγκροτήθηκε, σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος
Συγκροτήθηκε, σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, που αναδείχθηκε κατά της πρόσφατες εκλογές και νέα πρόεδρος της ΕΕΕ είναι η εισαγγελέας Εφετών Ειρήνη Χρυσογιάννη.
Ειδικότερα, η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της ΕΕΕ, έχεις ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ειρήνη Χρυσογιάννη, Εισαγγελέας Εφετών,
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρετή Σκαφίδα, Αντεισαγγελέας Εφετών,
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγγελική Τριανταφύλλου, Αντεισαγγελέας Εφετών,
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Θεολόγος Δελλήβεης-Δομένικος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών,
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτριος Αποστολάς, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών,
ΤΑΜΙΑΣ: Νικόλαος Κυπριτίδης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών και
ΜΕΛΗ: Χρήστος Νάιντος, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Αντώνιος Ματθιουδάκης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών και Σοφία-Στυλιανή Στρογγύλη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.
Μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, σε ανακοίνωσή του επισημαίνουν ότι προτίθεται να αναλάβει κάθε πρωτοβουλία, προς την κατεύθυνση:
• της ενίσχυσης και προάσπισης του δικαιοδοτικού και θεσμικού ρόλου του εισαγγελέα στη σύγχρονη κοινωνία, σε μια εποχή κρίσης και έντονης αμφισβήτησης των θεσμών και των αξιών,
• της επιστημονικής και ποιοτικής αναβάθμισης του έργου και της προσφοράς του εισαγγελέα στην απονομή της Δικαιοσύνης,
• της βέλτιστης προβολής και διεκδίκησης των αιτημάτων του εισαγγελικού κλάδου στο πλαίσιο των επιταγών του Συντάγματος, ενόψει μάλιστα και της επικείμενης αναθεώρησης αυτού,
• της συσπείρωσης των μελών και της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες της Ένωσης, αφού αποτελεί κοινό τόπο ότι μόνο με συμμετοχή και συλλογική προσπάθεια έρχονται τα καλά αποτελέσματα,
• της έμπρακτης στήριξης κάθε συναδέλφου σε κάθε δίκαιο αίτημα του και
• της αναβάθμισης της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής των Εισαγγελιών και της κάλυψης των κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων, οι οποίοι αποτελούν βασικό πυλώνα στην απονομή της Δικαιοσύνης.
