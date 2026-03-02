Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Σε φυλάκιση ενός χρόνου με αναστολή καταδικάστηκε μαιευτήρας στον Βόλο για τον θάνατο εμβρύου από αμέλεια
Σε φυλάκιση ενός χρόνου με αναστολή καταδικάστηκε μαιευτήρας στον Βόλο για τον θάνατο εμβρύου από αμέλεια
Το δικαστήριο έκρινε τον μαιευτήρα - γυναικολόγο ένοχο, μετά από τρεις συνεδριάσεις, για το αδίκημα της βλάβης εμβρύου από αμέλεια με αποτέλεσμα το θάνατό του
Σε έναν χρόνο φυλάκιση με αναστολή καταδικάστηκε από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου μαιευτήρας - γυναικολόγος για τον ενδομήτριο θάνατο μωρού που γεννήθηκε νεκρό στο νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Μαγνησίας τον Αύγουστο του 2021.
Σύμφωνα με το gegonota.news, το δικαστήριο έκρινε ένοχο, μετά από τρεις συνεδριάσεις, τον μαιευτήρα - γυναικολόγο για το αδίκημα της βλάβης εμβρύου από αμέλεια με αποτέλεσμα το θάνατό του. Αφορά περίπτωση ενδομήτριου θανάτου βρέφους, λόγω υποξίας, που συνέβη στις 21/8/2021.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 27χρονη τότε γυναίκα η οποία θα γινόταν μητέρα για τρίτη φορά εισήχθη στη Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου το Σάββατο 21 Αυγούστου 2021. Στις 12:30 το μεσημέρι διαπιστώθηκε ότι το έμβρυο ήταν καλά στην υγεία του.
Η ίδια υποστήριξε στο δικαστήριο ότι έπρεπε να γεννήσει με καισαρική τομή ή πρόκληση πρόωρου τοκετού για να σωθεί το βρέφος.
Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση, θεωρώντας ότι ο γιατρός είχε υποχρέωση να έχει συνεχώς συνδεδεμένο τον καρδιοτοκογράφο με την επίτοκο, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου, που στηριζόταν στις γνωματεύσεις όλων των πραγματογνωμόνων – καθηγητών Πανεπιστημίου, ότι δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση, καθόσον δεν είχε αρχίσει ο τοκετός, αλλά οι ωδίνες της επιτόκου ήταν σε προκαταρκτικό και μη αξιολογούμενο στάδιο.
Ο κατηγορούμενος, αμφισβητώντας, κατά δήλωσή του, διά του συνηγόρου του, την ορθότητα της απόφασης, άσκησε έφεση και η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.
Σύμφωνα με το gegonota.news, το δικαστήριο έκρινε ένοχο, μετά από τρεις συνεδριάσεις, τον μαιευτήρα - γυναικολόγο για το αδίκημα της βλάβης εμβρύου από αμέλεια με αποτέλεσμα το θάνατό του. Αφορά περίπτωση ενδομήτριου θανάτου βρέφους, λόγω υποξίας, που συνέβη στις 21/8/2021.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 27χρονη τότε γυναίκα η οποία θα γινόταν μητέρα για τρίτη φορά εισήχθη στη Γυναικολογική Κλινική του Νοσοκομείου το Σάββατο 21 Αυγούστου 2021. Στις 12:30 το μεσημέρι διαπιστώθηκε ότι το έμβρυο ήταν καλά στην υγεία του.
Το βρέφος γεννήθηκε νεκρόΌμως, στον επανέλεγχο ο γιατρός δεν το άκουγε και η γυναίκα γέννησε στις 21:00 με φυσιολογικό τοκετό που προκλήθηκε με τεχνητούς πόνους και το βρέφος γεννήθηκε νεκρό.
Η ίδια υποστήριξε στο δικαστήριο ότι έπρεπε να γεννήσει με καισαρική τομή ή πρόκληση πρόωρου τοκετού για να σωθεί το βρέφος.
Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική πρόταση, θεωρώντας ότι ο γιατρός είχε υποχρέωση να έχει συνεχώς συνδεδεμένο τον καρδιοτοκογράφο με την επίτοκο, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου, που στηριζόταν στις γνωματεύσεις όλων των πραγματογνωμόνων – καθηγητών Πανεπιστημίου, ότι δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση, καθόσον δεν είχε αρχίσει ο τοκετός, αλλά οι ωδίνες της επιτόκου ήταν σε προκαταρκτικό και μη αξιολογούμενο στάδιο.
Φυλάκιση ενός έτους με αναστολήΑναγνωρίσθηκε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό του προτέρου συννόμου βίου και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή.
Ο κατηγορούμενος, αμφισβητώντας, κατά δήλωσή του, διά του συνηγόρου του, την ορθότητα της απόφασης, άσκησε έφεση και η υπόθεση θα κριθεί σε δεύτερο βαθμό στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα