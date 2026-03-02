H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Χαλάνδρι: Ελεγχόμενη έκρηξη για δύο ύποπτες σακούλες έξω από το προξενείο της Ρωσίας
Η ελεγχόμενη έκρηξη από τα ΤΕΕΜ έγινε για προληπτικούς λόγους
Δύο ύποπτες σακούλες προκάλεσαν κινητοποίηση στην Ελληνική Αστυνομία το μεσημέρι της Δευτέρας.
Οι σακούλες εντοπίστηκαν έξω από το προξενείο της Ρωσίας στο Χαλάνδρι και επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις των ΤΕΕΜ, οι άνδρες των οποίων προκάλεσαν ελεγχόμενη έκρηξη.
Τελικά, οι ύποπτες σακούλες περιείχαν φαγητό.
