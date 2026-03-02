Τι λένε οι Βρετανοί για τα ταξίδια στην Κύπρο μετά τις επιθέσεις στη βάση Ακρωτηρίου
Παρά το πλήγμα στη βάση, η Κύπρος εξακολουθεί να θεωρείται ασφαλής προορισμός από το Ηνωμένο Βασίλειο
Η Κύπρος, ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς διακοπών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην ανατολική Μεσόγειο, βρίσκεται στο επίκεντρο ανησυχίας μετά από επίθεση με ιρανικά drones στη βρετανική βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στον απόηχο ανταλλαγής πυραυλικών πληγμάτων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.
Παρά το περιστατικό, το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει εκδώσει οδηγία αποφυγής ταξιδιών προς την Κύπρο, ωστόσο επισημαίνει αυξημένο κίνδυνο περιφερειακής έντασης και πιθανές επιπτώσεις στις μετακινήσεις.
Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, η οποία βρίσκεται εντός των Κυρίαρχων Περιοχών Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στο νησί. Σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ένα drone έπληξε τη βάση, ενώ άλλα δύο αναχαιτίστηκαν τη Δευτέρα. Σε ανακοίνωσή του, το Φόρεϊν Όφις ανέφερε: «Οι Βρετανοί υπήκοοι στις Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της Διοίκησης των Βρετανικών Βάσεων Κύπρου μέσω της σελίδας British Bases Cyprus στο Facebook. Οι Βρετανοί υπήκοοι στην Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τοπικών κυπριακών αρχών».
Παρά το πλήγμα στη βάση, η Κύπρος εξακολουθεί να θεωρείται ασφαλής προορισμός από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα διεθνή αεροδρόμια της Λάρνακας και της Πάφου είναι ανοικτά (το δεύτερο έκλεισε προσωρινά το μεσημέρι της Δευτέρας), όπως και ο κυπριακός εναέριος χώρος.
Ωστόσο, το Λονδίνο έχει επικαιροποιήσει τις ταξιδιωτικές του οδηγίες, επισημαίνοντας ότι η αυξημένη ένταση στην ευρύτερη περιοχή ενδέχεται να επηρεάσει τα ταξίδια σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Συνιστά στους Βρετανούς πολίτες να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, να ενημερώνονται για το πώς να προετοιμαστούν σε ενδεχόμενη κρίση και να εγγράφονται στις ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις ταξιδιωτικών οδηγιών του Υπουργείου Εξωτερικών.
Η συνέχιση των εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Ιράν έχει οδηγήσει σε σημαντικό αριθμό ακυρώσεων πτήσεων προς και από την Κύπρο. Πτήσεις που θα πραγματοποιούνταν μέσω Ντουμπάι ή Ντόχα έχουν ακυρωθεί, λόγω κλεισίματος εναέριου χώρου και προσωρινής αναστολής λειτουργίας αεροδρομίων στην περιοχή, μεταξύ αυτών και στο Ντουμπάι και τη Ντόχα.
Σε περίπτωση ακύρωσης πτήσης, οι επιβάτες δικαιούνται πλήρη επιστροφή χρημάτων. Όσοι έχουν κλείσει ξενοδοχείο και αεροπορικό εισιτήριο ξεχωριστά, θα πρέπει να ελέγξουν τους όρους ακύρωσης του καταλύματος. Αν η κράτηση δεν είναι επιστρέψιμη, συνιστάται να επικοινωνήσουν με το ξενοδοχείο ζητώντας αλλαγή ημερομηνιών ως ένδειξη καλής θέλησης. Για τυχόν επιπλέον έξοδα, οι ταξιδιώτες θα πρέπει να ανατρέξουν στην ταξιδιωτική τους ασφάλιση, καθώς η δυνατότητα αποζημίωσης εξαρτάται από την κάλυψη που προβλέπει το συμβόλαιο.
Αν το ταξίδι έχει κλειστεί ως οργανωμένο πακέτο και μπορεί να πραγματοποιηθεί με αλλαγή δρομολογίου, ισχύουν οι συνήθεις όροι κράτησης. Δεδομένου ότι η Κύπρος δεν χαρακτηρίζεται ως μη ασφαλής προορισμός από το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενδεχόμενη ακύρωση από τον ταξιδιώτη θεωρείται «απροθυμία ταξιδιού» και δεν προβλέπεται αυτόματη επιστροφή χρημάτων βάσει της νομοθεσίας για τα οργανωμένα ταξίδια. Ωστόσο, οι τουριστικοί πράκτορες ενδέχεται να προσφέρουν ευελιξία κατά περίπτωση.
Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση δεν αναγνωρίζει την αυτοαποκαλούμενη «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου», γεγονός που σημαίνει ότι η προξενική υποστήριξη στην περιοχή είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Αυτό, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες, ενδέχεται να καθιστά τους ταξιδιώτες πιο ευάλωτους και εκτεθειμένους σε αυξημένο κίνδυνο.
Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να επηρεάζουν άμεσα τις αερομεταφορές και το κλίμα ασφάλειας στην ανατολική Μεσόγειο. Οι ταξιδιώτες καλούνται να παρακολουθούν στενά τις επίσημες ανακοινώσεις και να διατηρούν ευελιξία στον προγραμματισμό τους.
Τι ισχύει για τα ταξίδια στην Κύπρο
Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων και τι δικαιούνται οι ταξιδιώτες
Περιορισμένη προξενική στήριξη στα κατεχόμενα
