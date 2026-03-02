Κάμερες καιρού στην Κύπρο κατέγραψαν τα drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι
Κάμερες καιρού στην Κύπρο κατέγραψαν τα drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι
Το υλικό προέρχεται από κάμερα μετεωρολογικής πλατφόρμας εγκατεστημένη στο Πισσούρι και καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας
Βίντεο από μετεωρολογική κάμερα που φέρεται να καταγράφει ιπτάμενα αντικείμενα – πιθανότατα drones ή πυραύλους – στον ουρανό πάνω από τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι Κύπρου, δημοσιοποίησε το Kitasweather.
Το υλικό προέρχεται από κάμερα της συγκεκριμένης μετεωρολογικής πλατφόρμας, εγκατεστημένη στο Πισσούρι, και καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένα από τα αντικείμενα φαίνεται να αναχαιτίζονται, ενώ άλλα καταλήγουν στο έδαφος.
Δείτε φωτογραφίες από την κάμερα στο Πισσούρι:
Το υλικό προέρχεται από κάμερα της συγκεκριμένης μετεωρολογικής πλατφόρμας, εγκατεστημένη στο Πισσούρι, και καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένα από τα αντικείμενα φαίνεται να αναχαιτίζονται, ενώ άλλα καταλήγουν στο έδαφος.
Δείτε φωτογραφίες από την κάμερα στο Πισσούρι:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα