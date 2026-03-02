Κάμερες καιρού στην Κύπρο κατέγραψαν τα drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι
ΕΛΛΑΔΑ
Κύπρος Drones Ιράν Ισραήλ

Κάμερες καιρού στην Κύπρο κατέγραψαν τα drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

Το υλικό προέρχεται από κάμερα μετεωρολογικής πλατφόρμας εγκατεστημένη στο Πισσούρι και καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας

Κάμερες καιρού στην Κύπρο κατέγραψαν τα drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι
Βίντεο από μετεωρολογική κάμερα που φέρεται να καταγράφει ιπτάμενα αντικείμενα – πιθανότατα drones ή πυραύλους – στον ουρανό πάνω από τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι Κύπρου, δημοσιοποίησε το Kitasweather.

Το υλικό προέρχεται από κάμερα της συγκεκριμένης μετεωρολογικής πλατφόρμας, εγκατεστημένη στο Πισσούρι, και καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένα από τα αντικείμενα φαίνεται να αναχαιτίζονται, ενώ άλλα καταλήγουν στο έδαφος.

Κάμερες καιρού στην Κύπρο κατέγραψαν τα drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι


Δείτε φωτογραφίες από την κάμερα στο Πισσούρι:

Κάμερες καιρού στην Κύπρο κατέγραψαν τα drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι
Κάμερες καιρού στην Κύπρο κατέγραψαν τα drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι
Κάμερες καιρού στην Κύπρο κατέγραψαν τα drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι
Κάμερες καιρού στην Κύπρο κατέγραψαν τα drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι
Κάμερες καιρού στην Κύπρο κατέγραψαν τα drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι
Κάμερες καιρού στην Κύπρο κατέγραψαν τα drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι
Κάμερες καιρού στην Κύπρο κατέγραψαν τα drone στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης