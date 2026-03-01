Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Άμυνας για τις εξελίξεις στο Ιράν: Η Σούδα, οι Patriot και η... «Υδρα»
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Άμυνας για τις εξελίξεις στο Ιράν: Η Σούδα, οι Patriot και η... «Υδρα»
Αναβαθμισμένη ετοιμότητα σε σημεία αμερικανικής παρουσίας στην Ελλάδα
Με αναβαθμισμένα μέτρα ασφαλείας σε σημεία με αμερικανική στρατιωτική παρουσία εντός ελληνικού εδάφους αντέδρασε το Πεντάγωνο στο δεύτερο κύμα αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, με στρατηγικό στόχο τους την αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη.
Με δεδομένο ότι η ιρανική αντεπίθεση εξελίχθηκε περιφερειακά, πλήττοντας όμορα αραβικά -και μουσουλμανικά- κράτη, πέραν των αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή (σενάριο για το οποίο είχαν προετοιμαστεί απόλυτα οι ΗΠΑ), η κινητοποίηση για την ελληνική πλευρά ξεκινά από τη Σούδα, αν και το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά και τα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν είναι τα συνήθη μέτρα ετοιμότητας κατά το Πεντάγωνο, όσα δηλαδή προβλέπονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
Η περιφερειακή αντεπίθεση του Ιράν, βάλλοντας και κατά της Σαουδικής Αραβίας είναι επίσης ένα από τα στοιχεία της επίθεσης που παρακολουθούνται από το Πεντάγωνο, με δεδομένο ότι μια πυροβολαρχία Patriot βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κατόπιν διμερούς συμφωνίας, με αποστολή την συνδρομή στην αντιαεροπορική/αντιβαλλιστική άμυνα της περιοχής στην οποία έχει αναπτυχθεί. Σημειωτέον ότι η διμερής συμφωνία ανανεώθηκε πρόσφατα και για ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο του 2026.
Στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας βρίσκεται και η φρεγάτα «Ύδρα», καθώς αυτήν την περίοδο είναι το συγκεκριμένο ελληνικό πλοίο, το οποίο συμμετέχει στην ευρωπαϊκή δύναμη «Ασπίδες», με τους επιτελείς του προγράμματος να απευθύνουν χθες κάλεσμα σε «όλη τη ναυτική βιομηχανία να παραμείνει σε εγρήγορση καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιθέσεων απέναντι σε όλα τα πλοία που πλέουν στην ευρύτερη περιοχή».
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε σήμερα, Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, στην οποία έγινε στάθμιση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Υπογραμμίστηκε πως έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πλη…
Σε κάθε περίπτωση, ο γεωστρατηγικός χαρακτήρας της ναυτικής βάσης στη Σούδα είναι ένα από τα στοιχεία της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, προκαλώντας και αντιδράσεις στη γειτονική Τουρκία.
Η επικαιροποίηση της διμερούς Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 6η Νοεμβρίου 1990 είναι ένα από τα ζητούμενα για το επόμενο χρονικό διάστημα κι ενώ επίκειται ο επόμενος γύρος Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, πιθανώς μέσα στο φετινό Μάιο. Σημειωτέον ότι σε νομοσχέδιο που κατέθεσαν στις 10 Ιουλίου 2025 στο Κογκρέσο τρεις Ελληνοαμερικανοί βουλευτές (Γκας Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλιωτάκης και Ντίνα Τάιτους) ζητούν «ανάλυση της δυνατότητας για πρόσθετες βάσεις ή εκτεταμένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, ιδίως στα ελληνικά νησιά», περιγράφοντας ειδικά για τη Σούδα πως «είναι μία από τις πιο στρατηγικά σημαντικές ναυτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο και βοηθά στην υποστήριξη των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται σε προκεχωρημένο στάδιο, της θαλάσσιας ασφάλειας και της άμυνας πολλαπλών θεάτρων, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
Σύμφωνα, πάντως, με το Άρθρο 1 διμερούς Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δυνατότητες: υποστήριξης αεροσκαφών, επικοινωνιών και επισκέψεων πλοίων, στάθμευσης αεροπλανοφόρων, ανεφοδιασμού, προσωρινής συντήρησης και φιλοξενίας προσωπικού, αλλά και εκπαίδευσης και κοινών ασκήσεων. Πολύ περισσότερο, όταν το συγκρότημα του ΝΑΤΟ στο Μαράθι είναι «το βαθύτερο λιμάνι στη Μεσόγειο που χρησιμοποιείται από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και μπορεί να χειριστεί τα πάντα, από αεροπλανοφόρα μέχρι υποβρύχια», όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο επίσημος λογαριασμός της Διοίκησης Στόλου των ΗΠΑ, απαθανατίζοντας τον βυθό.
Με δεδομένο ότι η ιρανική αντεπίθεση εξελίχθηκε περιφερειακά, πλήττοντας όμορα αραβικά -και μουσουλμανικά- κράτη, πέραν των αμερικανικών βάσεων στην ευρύτερη περιοχή (σενάριο για το οποίο είχαν προετοιμαστεί απόλυτα οι ΗΠΑ), η κινητοποίηση για την ελληνική πλευρά ξεκινά από τη Σούδα, αν και το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά και τα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν είναι τα συνήθη μέτρα ετοιμότητας κατά το Πεντάγωνο, όσα δηλαδή προβλέπονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.
Η περιφερειακή αντεπίθεση του Ιράν, βάλλοντας και κατά της Σαουδικής Αραβίας είναι επίσης ένα από τα στοιχεία της επίθεσης που παρακολουθούνται από το Πεντάγωνο, με δεδομένο ότι μια πυροβολαρχία Patriot βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία κατόπιν διμερούς συμφωνίας, με αποστολή την συνδρομή στην αντιαεροπορική/αντιβαλλιστική άμυνα της περιοχής στην οποία έχει αναπτυχθεί. Σημειωτέον ότι η διμερής συμφωνία ανανεώθηκε πρόσφατα και για ένα χρόνο, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβριο του 2026.
Στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας βρίσκεται και η φρεγάτα «Ύδρα», καθώς αυτήν την περίοδο είναι το συγκεκριμένο ελληνικό πλοίο, το οποίο συμμετέχει στην ευρωπαϊκή δύναμη «Ασπίδες», με τους επιτελείς του προγράμματος να απευθύνουν χθες κάλεσμα σε «όλη τη ναυτική βιομηχανία να παραμείνει σε εγρήγορση καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιθέσεων απέναντι σε όλα τα πλοία που πλέουν στην ευρύτερη περιοχή».
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συγκάλεσε σήμερα, Κυριακή 1η Μαρτίου 2026, έκτακτη σύσκεψη στην αίθουσα του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, στην οποία έγινε στάθμιση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Υπογραμμίστηκε πως έχουν τεθεί σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται.
Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΘΑ υπό τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο Αρχηγός ΓΕΝ Αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο Αρχηγός ΓΕΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο Διευθυντής του Ε’ Κλάδου Πλη…
Σε κάθε περίπτωση, ο γεωστρατηγικός χαρακτήρας της ναυτικής βάσης στη Σούδα είναι ένα από τα στοιχεία της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ, προκαλώντας και αντιδράσεις στη γειτονική Τουρκία.
Το καθεστώς της Σούδας
Η επικαιροποίηση της διμερούς Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 6η Νοεμβρίου 1990 είναι ένα από τα ζητούμενα για το επόμενο χρονικό διάστημα κι ενώ επίκειται ο επόμενος γύρος Στρατηγικού Διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, πιθανώς μέσα στο φετινό Μάιο. Σημειωτέον ότι σε νομοσχέδιο που κατέθεσαν στις 10 Ιουλίου 2025 στο Κογκρέσο τρεις Ελληνοαμερικανοί βουλευτές (Γκας Μπιλιράκης, Νικόλ Μαλιωτάκης και Ντίνα Τάιτους) ζητούν «ανάλυση της δυνατότητας για πρόσθετες βάσεις ή εκτεταμένη στρατιωτική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία, ιδίως στα ελληνικά νησιά», περιγράφοντας ειδικά για τη Σούδα πως «είναι μία από τις πιο στρατηγικά σημαντικές ναυτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Μεσόγειο και βοηθά στην υποστήριξη των επιχειρήσεων που αναπτύσσονται σε προκεχωρημένο στάδιο, της θαλάσσιας ασφάλειας και της άμυνας πολλαπλών θεάτρων, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
Σύμφωνα, πάντως, με το Άρθρο 1 διμερούς Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δυνατότητες: υποστήριξης αεροσκαφών, επικοινωνιών και επισκέψεων πλοίων, στάθμευσης αεροπλανοφόρων, ανεφοδιασμού, προσωρινής συντήρησης και φιλοξενίας προσωπικού, αλλά και εκπαίδευσης και κοινών ασκήσεων. Πολύ περισσότερο, όταν το συγκρότημα του ΝΑΤΟ στο Μαράθι είναι «το βαθύτερο λιμάνι στη Μεσόγειο που χρησιμοποιείται από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και μπορεί να χειριστεί τα πάντα, από αεροπλανοφόρα μέχρι υποβρύχια», όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο επίσημος λογαριασμός της Διοίκησης Στόλου των ΗΠΑ, απαθανατίζοντας τον βυθό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα