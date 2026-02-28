Έκτακτα μέτρα ασφαλείας στη στρατιωτική βάση στη Σούδα μετά τις απειλές του Ιράν εναντίον κάθε αμερικανικής εγκατάστασης
Απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος στη βάση σε όλους εκτός από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό
Έκτακτα μέτρα ασφαλείας ελήφθηκαν στη βάση της Σούδας στην Κρήτη μετά την ανακοίνωση των Ιρανών «Φρουρών της Επανάστασης» μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση ότι όλες οι αμερικανικές βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα σε ολόκληρη την περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
Υπενθυμίζεται ότι αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε νωρίτερα τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Tamim bin Hamad Al Thani και με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεϊχη Mohamed bin Zayed Al Nayhan με τους οποίους συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και την κατάσταση ασφαλείας.
Σημειώνεται ότι στη βάση της Σούδας είχε καταπλεύσει τις προηγούμενες ημέρες για ανεφοδιασμό στη Ναυτική Βάση Υποστήριξης των ΗΠΑ (Naval Support Activity) το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο το οποίο και απέπλευσε την Πέμπτη.
Η βάση της Σούδας φιλοξενεί αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ με προσωπικό, υλικά, γραφεί και πυρομαχικά και είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας καθώς από εκεί οι Αμερικανοί μπορούν να ελέγχουν χώρους της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, του Ευξείνου Πόντου και της Ερυθράς Θάλασσας.
Υπάρχουν δύο εγκαταστάσεις διευκόλυνσης λειτουργίας. Η πρώτη εγκατάσταση είναι η αεροπορική βάση που βρίσκεται στο χωριό Μουζουράς - βορειοανατολικά του αεροδρομίου Χανίων. Η δεύτερη βάση είναι η ναυτική βάση στο Μαράθι που βρίσκονται όλα τα πολεμικά πλοία των συμμάχων.
Η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης έχει ως εξής: «Όπως είχαμε ανακοινώσει, σε απάντηση στην αναίσχυντη επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ισλαμικού Ιράν, όλα τα κατεχόμενα εδάφη και οι εγκληματικές αμερικανικές βάσεις στην περιοχή δέχτηκαν συντριπτικά πλήγματα από ιρανικούς πυραύλους και αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί αμείλικτα μέχρι να ηττηθεί οριστικά ο εχθρός.
Δεδομένης της επιθετικότητας του αμερικανικού στρατού και του Σιωνιστικού καθεστώτος κατά του Ισλαμικού Ιράν, ενώ στοχεύει (το Ιράν) τα κατεχόμενα εδάφη (σ.σ Ισραήλ), όλες οι αμερικανικές βάσεις, οι πόροι και τα συμφέροντα σε ολόκληρη την περιοχή θεωρούνται νόμιμοι στόχοι για τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.
Είθε το ηρωικό και γενναίο έθνος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν να διατηρήσει την ειρήνη του. Οι ένοπλες δυνάμεις θα υπερασπιστούν τη χώρα, το έθνος και τα εθνικά συμφέροντα αποφασιστικά και ακλόνητα».
