Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ, τον πρόεδρο των Εμιράτων και τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ, τον πρόεδρο των Εμιράτων και τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

O πρωθυπουργός συζήτησε για τις εξελίξεις μετά την επίθεση στο Ιράν και την κατάσταση ασφαλείας

Επικοινωνία Μητσοτάκη με τον Εμίρη του Κατάρ, τον πρόεδρο των Εμιράτων και τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον με τον Εμίρη του Κατάρ, Σεϊχη Tamim bin Hamad Al Thani και με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεϊχη Mohamed bin Zayed Al Nayhan.

Κατά τη διάρκεια των επικοινωνιών, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και η κατάσταση ασφαλείας.

Σύμφωνα με πηγές από το Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε πριν από λίγη ώρα για τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή και με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη.
