Γεραπετρίτης μετά το ΚΥΣΕΑ: Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών μας
Κάλεσε τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμείνουν σε ασφαλή μέρη - Διαβεβαίωσε ότι, εφόσον απαιτηθεί, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για ασφαλή εκκένωση
Ολοκληρώθηκε το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό με φόντο τις πολεμικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης σε δηλώσεις του επεσήμανε ότι προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών στην περιοχή.
Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι από το πρωί η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συντονισμό με τη συμμετοχή των εταίρων μας, για κοινή γραμμή.
Επεσήμανε ότι η προτεραιότητα είναι η μέριμνα των Ελλήνων πολιτών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, υπενθυμίζοντας ότι ήδη λειτουργούν στις διπλωματικές μας αποστολές τηλεφωνικές γραμμές στις οποίες μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες.
«Καλώ τους Έλληνες πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή μέρη και να ακολουθούν τις οδηγίες των οικείων πρεσβειών μας» είπε επίσης ενώ διαβεβαίωσε ότι, εφόσον απαιτηθεί, υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για ασφαλή εκκένωση.
«Εάν απαιτηθεί, η Ελληνική Πολιτεία, το υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη έτοιμο το πλάνο για την οποιαδήποτε εκκένωση της περιοχής» είπε με έμφαση ο κ. Γεραπετρίτης.
Πρόσθεσε επίσης ότι το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε επαφή με τα πλοία που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο, τα οποία φέρουν ελληνική σημαία «και φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχει μία διαρκής επικοινωνία».
«Είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε ότι η Ελληνική Πολιτεία θα τηρήσει και στην περίπτωση αυτή μία στάση αρχής για την ασφάλεια όλων των Ελλήνων», κατέληξε ο υπουργός Εξωτερικών.
Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ
«Η Ελληνική Κυβέρνηση παρακολουθεί από πολύ κοντά τις εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Ήδη από το πρωί βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή και συντονισμό με συμμάχους και εταίρους, έτσι ώστε να αναπτύξουμε μία κοινή γραμμή. Προτεραιότητα και βασικό μας μέλημα είναι η προστασία των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές αυτές. Ήδη λειτουργούν στις διπλωματικές μας αποστολές τηλεφωνικές γραμμές έτσι ώστε να μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες. Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των οικείων πρεσβειών μας. Εάν απαιτηθεί, η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη έτοιμο το πλάνο για την οποιαδήποτε εκκένωση της περιοχής. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε επαφή με τα πλοία τα οποία βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο τα οποία φέρουν ελληνική σημαία και φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχει μία διαρκής επικοινωνία. Είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε ότι η ελληνική πολιτεία θα τηρήσει και στην περίπτωση αυτή μία στάση αρχής για την ασφάλεια όλων των Ελλήνων. Σας ευχαριστώ πολύ».
Αναλυτικά η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη μετά τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ
