ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Σε εξέλιξη η έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη Μέση Ανατολή

Η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι το θέμα της έκτακτης συνεδρίασης στο Μέγαρο Μαξίμου

Ξεκίνησε η έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο μαξίμου.

Βασικό θέμα είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ από κοινού με τις ΗΠΑ εξαπέλυσαν σήμερα επίθεση με το πρώτο φως της ημέρας κατά της ιρανικής πρωτεύουσας, της Τεχεράνης, με τις εχθροπραξίες να συνεχίζονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

Σημειώνεται ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις είναι σε εξέλιξη, ενώ στο τραπέζι αναμένεται να τεθεί και το θέμα των Ελλήνων που ζουν στις περιοχές που πλήττονται.
