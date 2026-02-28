Στη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα η Μαρία Καρυστιανού, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η πρώην πρόεδρος του συλλόγου των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών μίλησε με πολίτες, αλλά δεν θα απευθύνει κάποια ομιλία

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Το «παρών» στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα για τα τρία χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη δίνει η Μαρία Καρυστιανού, σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου,

Η πρώην πρόεδρος του συλλόγου των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών, φάνηκε πως μίλησε με πολίτες, ωστόσο όπως φαίνεται δεν θα απευθύνει ομιλία από την πλατεία Συντάγματος.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες



Μέχρι και χθες το απόγευμα, οι διοργανωτές της εκδήλωσης μνήμης στο Σύνταγμα δεν είχαν ακριβή εικόνα για το εάν τελικά επιλέξει να τοποθετηθεί από το βήμα της συγκέντρωσης η Μαρία Καρυστιανού, αν και οι πληροφορίες ήθελαν την ίδια να δίνει το παρών στην συγκέντρωση. Η ίδια, πάντως, στα μέσα της εβδομάδας απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα -μέσω οπτικοακουστικού μηνύματος- στην συγκέντρωση του Συντάγματος.
