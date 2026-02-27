Ταξιδιωτική οδηγία από το ΥΠΕΞ: Αποφύγετε τις επισκέψεις σε Ισραήλ, Ιράν και Παλαιστινιακά Εδάφη
Ταξιδιωτική οδηγία από το ΥΠΕΞ: Αποφύγετε τις επισκέψεις σε Ισραήλ, Ιράν και Παλαιστινιακά Εδάφη
Καλεί τους Έλληνες πολίτες να κάνουν μόνο τις απολύτως απαραίτητες μετακινήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές
Ταξιδιωτική οδηγία στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις επισκέψεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών.
Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν.
Υπενθυμίζεται πως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί ο αριθμός των χωρών που έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες τους να αποχωρήσουν άμεσα από το Ιράν καθώς κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ακολουθεί ο κατάλογος των χωρών που συμβουλεύουν τους πολίτες τους να φύγουν από το Ιράν:
Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εξωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφούμενη κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συνιστά στους Έλληνες πολίτες την αποφυγή επισκέψεων, εκτός των απολύτως απαραίτητων, στο Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά εδάφη και το Ιράν.
Υπενθυμίζεται πως το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί ο αριθμός των χωρών που έχουν προειδοποιήσει τους πολίτες τους να αποχωρήσουν άμεσα από το Ιράν καθώς κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Ακολουθεί ο κατάλογος των χωρών που συμβουλεύουν τους πολίτες τους να φύγουν από το Ιράν:
- Αυστραλία
- Γερμανία
- Ινδία
- Πολωνία
- Σερβία
- Νότια Κορέα
- Σουηδία
- Ηνωμένες Πολιτείες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα