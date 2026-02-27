Bίντεο ντοκουμέντο από τη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον γιο του στο συνεργείο, πριν από ένα χρόνο
Οι καβγάδες μεταξύ πατέρα και γιου ήταν συχνοί, με το παιδί να πέφτει θύμα συστηματικής κακοποίησης, τουλάχιστον από τα 12 του χρόνια
Nέα διάσταση φαίνεται ότι αποκτά το έγκλημα στη Λέρο, όπου ο 18χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του, πετάγοντάς του ένα κυλινδροπίστονο στο κεφάλι. Οι καβγάδες μεταξύ πατέρα και γιου, όπως προκύπτει, ήταν συχνοί, με το παιδί να θύμα συστηματικής κακοποίησης, τουλάχιστον από τα 12 του χρόνια.
Σε βίντεο ντοκουμέντο ο πατέρας είχε καταγραφεί πέρσι από κάμερα ασφαλείας να επιτίθεται με χαστούκια στον γιο του και αυτός να προσπαθεί να τις αποφύγει. Το Χαμόγελο του Παιδιού ανακοίνωσε πως το 2021 είχε λάβει αναφορά για την οικογένεια, η οποία εστάλη άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελία. Βάσει της αναφοράς, ο 12χρονος τότε υφίστατο συστηματική, καθημερινή κακοποίηση από τον πατέρα του, ενώ αναφέρθηκε και περιστατικό όπου ο πατέρας εθεάθη να πετά ένα σφυρί προς το μέρος του παιδιού.
Η επίθεση του πατέρα:
Όπως είχε γράψει το protothema.gr, τον Αύγουστο του 2022 είχε καταγραφεί ακόμα ένα περιστατικό όπου ο πατέρας φέρεται να είχε επιτεθεί στον ανήλικο τότε γιο του, πετώντας του κοπίδι, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Στη συνέχεια, κι ενώ το παιδί ήταν ξαπλωμένο στο σπίτι του, ο πατέρας μπήκε μέσα, τον τράβηξε από τα χέρια για να σηκωθεί, χτυπώντας τον παράλληλα με γροθιές στο μπράτσο και στη συνέχεια τον έβγαλε από τον χώρο για να τον βοηθήσει στη δουλειά του. Ο πατέρας είχε συλληφθεί τότε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα είχε αφεθεί ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.
Η μητέρα του 18χρονου πάντως ανέφερε ότι ο πατέρας δεν φερόταν καλά στο παιδί και το κακομεταχειριζόταν, με αποτέλεσμα συχνούς καβγάδες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το παιδί είχε πέσει επανειλημμένα θύμα κακοποίησης.
Η αιματηρή κατάληξη ήρθε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν πατέρας και γιος ήρθαν σε διαπληκτισμό στο συνεργείο που διατηρούσε ο πρώτος.
Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 18χρονος φέρεται να πέταξε ένα κυλινδροπίστονο προς τον πατέρα του, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει. Ο νεαρός συνελήφθη και φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.
Ανακοίνωση για την υπόθεση εξέδωσε και η Αστυνομία:
«Συνελήφθη χθες (Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026) στη Λέρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων, ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία.
Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, ο ανήλικος, μετά από διαπληκτισμό με συγγενικό του πρόσωπο, ηλικίας 50 ετών, ενώ βρίσκονταν στον χώρο εργασίας του τελευταίου, φέρεται να έριψε αντικείμενο, το οποίο τραυμάτισε τον 50χρονο στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω».
