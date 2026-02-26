Εισαγγελική έρευνα για τη δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της γραμμής Αθήνα - Θεσσαλονίκη
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, ζητά να διακριβωθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων, κακουργηματικού χαρακτήρα, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας
Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, για το περιστατικό δολιοφθοράς που καταγράφηκε χθες το απόγευμα στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη, λίγο πριν το Πλατύ, στην Ημαθία.
Ο κ. Νικολόπουλος ζητά να διακριβωθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων, κακουργηματικού χαρακτήρα, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας.
Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτεπάγγελτη έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση ενώ στο σημείο έχουν μεταβεί και πραγματοποιούν έρευνες στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος.
Υπενθυμίζεται ότι η βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης καταγράφηκε περίπου στις 17:00 όταν διαπιστώθηκε ότι είχαν κοπεί τρία καλώδια σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, καθώς και ένα καλώδιο οπτικής ίνας.
Η ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, γεγονός που έγινε άμεσα αντιληπτό από τα κέντρα ελέγχου. Συνεργεία έσπευσαν στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πλήρη επαναφορά της λειτουργίας σήμερα το μεσημέρι.
Σύμφωνα με τα όσα είπε ο αρμόδιος για την συντήρηση σε όλο το δίκτυο, πήγε στο σημείο και διαπίστωσε πως το τσιμέντο έχει σπάσει ενώ τα καλώδια έχουν κοπεί με τροχό.
Σύμφωνα δε με νέες πληροφορίες χθες το απόγευμα έγινε και δεύτερη απόπειρα δολιοφθοράς σε άλλο σημείο του δικτύου στην ευρύτερη περιοχή, τη στιγμή μάλιστα που τα συνεργεία επιχειρούσαν να αποκαταστήσουν τη βλάβη στο Πλατύ. Οι δράστες ακολούθησαν την ίδια πρακτική κόβοντας καλώδια αλλά χωρίς να τα κλέψουν, προκαλώντας φθορές επίσης και στις γραμμές της οπτικής ίνας.
Στο μεταξύ, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με φωνητικές εντολές και εναλλακτικές διαδικασίες, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις απώλειας τηλεδιοίκησης. Την ώρα του συμβάντος κινούνταν μόνο εμπορικές αμαξοστοιχίες, με συνεχή επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
«Το δεύτερο σημείο αφορά το κόψιμο καλωδίων οπτικής ίνας», συμπλήρωσε και συνέχισε: «και στις δύο περιπτώσεις δεν είχαμε αφαίρεση καλωδίων η οποία να μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο δράστης ή οι δράστες είχαν οικονομικό όφελος στο μυαλό τους. Είχαμε ένα κόψιμο το οποίο οδηγεί στο ερώτημα, τι άλλο σκοπό μπορεί να έχει κάποιος».
Κυρανάκης: Ήθελε νέα Τέμπη αυτός που το έκανε;Μιλώντας στο STAR, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιβεβαίωσε ότι τα περιστατικά αφορούν δύο κοντινά σημεία. Σύμφωνα με όσα είπε, «στο ένα είχαμε καλώδια ενεργής τηλεδιοίκησης τα οποία ήταν προστατευμένα από τσιμεντένιο φορέα καλωδίων, άρα οι δράστες ήξεραν πού χτυπούσαν».
«Ερωτώμαι εάν αυτός που επέλεξε δύο ημέρες πριν από την επέτειο, ήθελε νέα Τέμπη», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.
