Μυστήριο με τη δολιοφθορά στην τηλεδιοίκηση της γραμμής Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Έσπασαν το τσιμέντο, έκοψαν τα καλώδια αλλά δεν τα πήραν
Πληροφορίες και για δεύτερη απόπειρα δολιοφθοράς σε άλλο σημείο του δικτύου - Δεν αποκλείεται οι δράστες να έγιναν αντιληπτοί και να εγκατέλειψαν την προσπάθεια πριν ολοκληρώσουν την ενέργειά τους
Νέα ερωτήματα προκαλεί το περιστατικό δολιοφθοράς που καταγράφηκε χθες το απόγευμα στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα–Θεσσαλονίκη, λίγο πριν το Πλατύ, στην Ημαθία.
H βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης καταγράφηκε περίπου στις 17:00 όταν διαπιστώθηκε ότι είχαν κοπεί τρία καλώδια σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, καθώς και ένα καλώδιο οπτικής ίνας.
Η ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας το σύστημα στο συγκεκριμένο τμήμα της γραμμής, γεγονός που έγινε άμεσα αντιληπτό από τα κέντρα ελέγχου. Συνεργεία έσπευσαν στο σημείο για την αποκατάσταση της ζημιάς, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πλήρη επαναφορά της λειτουργίας σήμερα το μεσημέρι.
Για την υπόθεση έχει πάρει κατάθεση η Υποδιεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στην Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο αρμόδιος για την συντήρηση σε όλο το δίκτυο, πήγε στο σημείο και διαπίστωσε πως το τσιμέντο έχει σπάσει ενώ τα καλώδια έχουν κοπεί με τροχό.
Σύμφωνα δε με νεώτερες πληροφορίες χθες το απόγευμα έγινε και δεύτερη απόπειρα δολιοφθοράς σε άλλο σημείο του δικτύου στην ευρύτερη περιοχή, τη στιγμή μάλιστα που τα συνεργεία επιχειρούσαν να αποκαταστήσουν τη βλάβη στο Πλατύ. Οι δράστες ακολούθησαν την ίδια πρακτική κόβοντας καλώδια αλλά χωρίς να τα κλέψουν, προκαλώντας φθορές επίσης και στις γραμμές της οπτικής ίνας.
Στο μεταξύ, εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται με φωνητικές εντολές και εναλλακτικές διαδικασίες, όπως προβλέπεται σε περιπτώσεις απώλειας τηλεδιοίκησης. Την ώρα του συμβάντος κινούνταν μόνο εμπορικές αμαξοστοιχίες, με συνεχή επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι στο σημείο φέρεται να είχε σπάσει το τσιμέντο που κάλυπτε τα καλώδια, χωρίς ωστόσο αυτά να αφαιρεθούν. Το στοιχείο αυτό έχει πυροδοτήσει συζητήσεις ως προς τα κίνητρα της πράξης, καθώς δεν αποκλείεται οι δράστες να έγιναν αντιληπτοί και να εγκατέλειψαν την προσπάθεια πριν ολοκληρώσουν την ενέργειά τους.
Για το περιστατικό τοποθετήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ έκανε λόγο για δολιοφθορά και διερωτήθηκε: «Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη;». Όπως ανέφερε, τα συγκεκριμένα καλώδια είχαν εγκατασταθεί μετά την τραγωδία των Τεμπών, ενώ διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα αποκαθίσταται και το σύστημα θα επανέλθει σε πλήρη λειτουργία εντός λίγων ωρών.
Πάντως, παρόμοια περιστατικά κλοπών ή φθορών καλωδίων έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν σε διάφορα σημεία του δικτύου. Πρόσφατα, σε επιχείρηση της αστυνομίας στον Ασπρόπυργο, εντοπίστηκαν ποσότητες κλεμμένων καλωδίων και σχετικού υλικού.
Το παρήγορο είναι ότι η βλάβη εντοπίστηκε άμεσα και δεν προκλήθηκε κάποιο ατύχημα. Ωστόσο, το εκτεταμένο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη διαρκή επιτήρησή του, ενώ το φαινόμενο των κλοπών και των δολιοφθορών παραμένει μια διαχρονική πρόκληση για τις αρμόδιες αρχές.
