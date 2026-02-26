Εμφανίστηκαν αγριογούρουνα σε διασταύρωση της Λεωφόρου Μαραθώνος στο ύψος του ΕΠΑΛ Ραφήνας
Τα άγρια ζώα φέρεται να διέσχισαν τον δρόμο και στη συνέχεια έφυγαν χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ή τροχαίο ατύχημα

Δύο αγριογούρουνα εμφανίστηκαν να κάνουν βόλτα τα ξημερώματα της Πέμπτης (26/2) σε διασταύρωση της Λεωφόρου Μαραθώνος, στο ύψος του ΕΠΑΛ Ραφήνας.

Όπως αναφέρει το irafina.gr, τα άγρια ζώα φέρεται να διέσχισαν τον δρόμο και στη συνέχεια έφυγαν χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ή τροχαίο ατύχημα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται παρόμοιο συμβάν στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί αν δουν αγριογούρουνα στον δρόμο

Σε περίπτωση που ένας οδηγός συναντήσει ένα ή περισσότερα αγριογούρουνα πρέπει να ακολουθήσει τις παρακάτω οδηγίες:

- Να μειώσει άμεσα ταχύτητα και ανάψει προειδοποιητικά φώτα (alarm) για να ειδοποιήσετε τα οχήματα που ακολουθούν.

- Να μην επιχειρήσει να τα προσπεράσει αν βρίσκονται στο οδόστρωμα και περιμένετε να απομακρυνθούν.

- Να έχει υπόψη ότι συνήθως δεν πρόκειται για μόνο ένα ζώο, είναι πιθανό να ακολουθούν και άλλα.

- Σε περίπτωση σύγκρουσης ή επικίνδυνης παρουσίας, να ειδοποιήσει άμεσα την Αστυνομία ή τις αρμόδιες αρχές.
