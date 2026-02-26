Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Εμφανίστηκαν αγριογούρουνα σε διασταύρωση της Λεωφόρου Μαραθώνος στο ύψος του ΕΠΑΛ Ραφήνας
Τα άγρια ζώα φέρεται να διέσχισαν τον δρόμο και στη συνέχεια έφυγαν χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ή τροχαίο ατύχημα
Δύο αγριογούρουνα εμφανίστηκαν να κάνουν βόλτα τα ξημερώματα της Πέμπτης (26/2) σε διασταύρωση της Λεωφόρου Μαραθώνος, στο ύψος του ΕΠΑΛ Ραφήνας.
Όπως αναφέρει το irafina.gr, τα άγρια ζώα φέρεται να διέσχισαν τον δρόμο και στη συνέχεια έφυγαν χωρίς να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα ή τροχαίο ατύχημα.
Δεν είναι η πρώτη φορά που καταγράφεται παρόμοιο συμβάν στη συγκεκριμένη περιοχή.
Τι πρέπει να κάνουν οι οδηγοί αν δουν αγριογούρουνα στον δρόμο
Σε περίπτωση που ένας οδηγός συναντήσει ένα ή περισσότερα αγριογούρουνα πρέπει να ακολουθήσει τις παρακάτω οδηγίες:
- Να μειώσει άμεσα ταχύτητα και ανάψει προειδοποιητικά φώτα (alarm) για να ειδοποιήσετε τα οχήματα που ακολουθούν.
- Να μην επιχειρήσει να τα προσπεράσει αν βρίσκονται στο οδόστρωμα και περιμένετε να απομακρυνθούν.
- Να έχει υπόψη ότι συνήθως δεν πρόκειται για μόνο ένα ζώο, είναι πιθανό να ακολουθούν και άλλα.
- Σε περίπτωση σύγκρουσης ή επικίνδυνης παρουσίας, να ειδοποιήσει άμεσα την Αστυνομία ή τις αρμόδιες αρχές.
