Λάθος εγκατάσταση του σωλήνα προπανίου στη Βιολάντα, δεν είχε αντιδιαβρωτική προστασία, σύμφωνα με το πόρισμα του ΕΜΠ

Την ίδια ώρα φαίνεται πως οι δικαστικές αρχές εξετάζουν την διεύρυνση του κατηγορητηρίου και προς άλλα πρόσωπα που ενδεχόμενα έχουν την ευθύνη για την λειτουργία αλλά κυρίως για την εγκατάσταση του συστήματος προπανίου, το οποίο με βάση την έκθεση της ΔΑΕΕ παρουσίαζε σοβαρά ζητήματα αναφορικά με την ασφάλεια, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στην τραγωδία.

«Κρότος σαν χειροβομβίδα» και αγώνας διαφυγής

Ο «υδραυλικός» χωρίς πιστοποίηση και οι «δήθεν βόθροι»

Ο έλεγχος στεγανότητας και οι μετρήσεις

Θυμίζουμε πως εκτός από το εργοστάσιο όπου έγινε η έκρηξη , ζητήματα ασφάλειας παρουσιάστηκαν και στο δεύτερο εργαστάσιο της εταιρίας στον Πετρόπορο, στο οποίο η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέστειλε την λειτουργία του προσωρινά , καθώς βρέθηκαν μη πιστοποιημένες δεξαμενές στον χώρο . Επίσης από τον έλεγχο στο εργοστάσιο της Λάρισας που δεν χρησιμοποιεί προπάνιο , αλλά ρεύμα για την παραγωγή , βρέθηκε μια ημιυπόγεια αποθήκη πολλών τετραγωνικών η οποία φαίνεται να μην είναι δηλωμένη και δεν φέρει πυρασφάλεια. Η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται, με τις αρχές να εστιάζουν τόσο στα αίτια της έκρηξης και στο ενδεχόμενο προϋπάρχουσας διαρροής, όσο και στο σκέλος της ενημέρωσης, της συντήρησης και της εφαρμογής των πρωτοκόλλων ασφαλείας πριν από το δυστύχημα της 26ης Ιανουαρίου 2026.

Άλλος εργαζόμενος, 27 ετών, που δούλευε περίπου 14 μήνες, περιέγραψε τη νύχτα του συμβάντος, αναφέροντας ότι γύρω στις 22:30 πήγε στη βάρδια και ότι τη στιγμή της έκρηξης «έσβησαν τα φώτα και ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος, που τον παρομοιάζω ως κρότο χειροβομβίδας», ενώ είδε να εκσφενδονίζονται αντικείμενα, «πάνελ, λαμαρίνες, τμήματα από φούρνους». Περιέγραψε ότι βγήκε από πίσω πλευρά κοντά στις δεξαμενές προπανίου και ότι κάλεσε την αστυνομία περίπου στις 04:01, ενώ άκουγε φωνές από το εσωτερικό να καλούν σε βοήθεια. Όπως κατέθεσε, προσπάθησε να ξαναμπεί για να βοηθήσει, αλλά «έπεφταν οι λαμαρίνες και η οροφή» και η φωτιά είχε εξαπλωθεί. Στη συνέχεια περιέγραψε μετακινήσεις προς το πάρκινγκ και την προσπάθεια να εντοπίσει συναδέλφους, καταθέτοντας ότι συνάντησε τρεις γυναίκες «αγκαλιασμένες και μέσα στα αίματα», πριν καταφέρουν να βγουν από θύρα φόρτωσης.Στο υλικό της δικογραφίας περιλαμβάνεται και κατάθεση εργαζομένου που εκτελούσε χρέη υδραυλικού, χωρίς –σύμφωνα με τα αναφερόμενα– να διαθέτει πιστοποίηση ή πτυχίο τεχνικής σχολής ως εξειδικευμένος τεχνίτης. Ο ίδιος κατέθεσε ότι είχε αντιληφθεί την οσμή τουλάχιστον από τον Νοέμβριο του 2025 και ότι του είχε φανεί «σαν υγραέριο», πιο έντονη «στις τουαλέτες και στη λάντζα, στο κτήριο 2». Υποστήριξε ότι το ανέφερε προφορικά στον ιδιοκτήτη και ότι μαζί με διευθυντή παραγωγής πήγαν να ελέγξουν χωρίς να εντοπίσουν κάτι, ενώ στη συνέχεια ενημερώθηκε άτομο που ασχολείται με εγκαταστάσεις αερίων και έκανε μετρήσεις, χωρίς εκείνη την ημέρα να προκύψει ένδειξη στις τουαλέτες.Σε ερώτηση των αρχών για το τι απαντούσε στο προσωπικό, ο ίδιος κατέθεσε ότι ο διευθυντής παραγωγής τού είχε πει να λέει πως «η οσμή προέρχεται από τους βόθρους μέχρι να δούμε τι έχει γίνει». Στην ίδια κατάθεση γίνεται αναφορά και σε «απώλεια πίεσης αερίου στους φούρνους» που ήταν έντονη τον τελευταίο ενάμισι μήνα, καθώς και σε ανάθεση, πριν από οκτώ χρόνια, εγκατάστασης νέας γραμμής προπανίου, με τον ίδιο να αναφέρει ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης τού έδωσε σχέδιο για την εγκατάσταση και ότι «γνώριζε ότι δεν έχω πτυχίο εγκαταστάτη αερίου προπανίου».Σε άλλη κατάθεση, εργαζόμενη 24 ετών προϋπηρεσίας περιέγραψε ότι η οσμή ήταν τόσο έντονη «ώστε… έκανε τα μάτια μου να τσούζουν» και ότι τις τελευταίες 15 ημέρες πριν από τη φωτιά την παρατηρούσε στις τουαλέτες του κτηρίου 2, σημειώνοντας πως δεν έμοιαζε με οσμή βόθρου. Κατέθεσε ότι μετέφερε τον προβληματισμό της ότι μπορεί να είναι υγραέριο και ότι της απάντησαν πως «είναι κάτι στους βόθρους». Αντίστοιχα, άλλη εργαζόμενη κατέθεσε ότι είχε αντιληφθεί οσμή περίπου τέσσερις μήνες πριν, την οποία προσδιορίζει «σαν υγραέριο και όχι σαν να μυρίζει η αποχέτευση», αναφέροντας ότι, παρά τις ενημερώσεις, «δεν είχε γίνει κάποια εργασία» και ότι η οσμή παρέμεινε.Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αποτελεί και κατάθεση μηχανολόγου μηχανικού που κλήθηκε να διενεργήσει έλεγχο στεγανότητας δικτύου προπανίου με ειδικά όργανα. Όπως κατέθεσε, κατά τον έλεγχο διαπίστωσε «έντονη διαρροή αερίου», γεγονός που, όπως εξήγησε, σημαίνει ότι προϋπήρχε διαρροή στο υπόγειο δίκτυο μέσω του οποίου μεταφερόταν το προπάνιο από τις δεξαμενές στους καυστήρες των φούρνων. Περιέγραψε ότι, με εντολή, αποκαλύφθηκε τμήμα του υπόγειου χαλύβδινου αγωγού και ότι ο ανιχνευτής έδειξε «μεγάλη συγκέντρωση προπανίου» σε βάθος περίπου 60 εκατοστών, ενώ ακολούθησαν μετρήσεις και σε χώρο υπογείου, όπου καταγράφηκαν ακόμη υψηλότερες ενδείξεις. Στη συνέχεια διατύπωσε την εκτίμηση ότι μακροχρόνια διαρροή, με εκτόνωση στο υπόγειο και συσσώρευση λόγω του ότι το αέριο είναι βαρύτερο από τον αέρα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε έκρηξη όταν έφτασε σε σημείο εκρηξιμότητας, «με τη συμβολή πιθανότατα κάποιου σπινθήρα».