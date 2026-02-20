Στο μικροσκόπιο κι άλλα πρόσωπα πέρα από τον Κωσταντίνο Τζιωρτζιώτη για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα
Στο μικροσκόπιο κι άλλα πρόσωπα πέρα από τον Κωσταντίνο Τζιωρτζιώτη για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα
O ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας ετοιμάζεται να κάνει έφεση κατά της απόφασης προφυλάκισής του - Οι ευθύνες και οι ισχυρισμοί για τον «ενδεχόμενο δόλο»
Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα για την έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.
Αυτή ήταν και η πρώτη προφυλάκιση για την έκρηξη στο εργοστάσιο, αλλά ενδεχομένως δεν θα είναι και η τελευταία καθώς οι δικαστικές αρχές συγκεντρώνουν τα στοιχεία τα οποία συνέλεξε η ΔΑΕΕ από την έρευνα της και υπάρχουν ενδείξεις πως ευθύνονται και άλλα πρόσωπα, που είχαν σχέση με το σύστημα προπανίου του μοιραίου εργοστασίου.
Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του δικηγόρου των οικογενειών Χρήστου Πατούνα ο οποίος ζητάει να διωχθούν «όσοι μηχανικοί και υπάλληλοι έβαλαν τις υπογραφές τους βεβαιώνοντας πως λειτουργούσαν όλα καλώς στο εργοστάσιο που έγινε η έκρηξη».
Στο υπόμνημα του αναφέρει πως «Η δράση εξωτερικών παραγόντων και η πολυπαραγοντική φύση της έκρηξης αποκλείουν την ευθύνη ως αποκλειστική και άμεση δική μου και εξ ενδεχομένου δόλου τυχόν προκύπτουσα. Οι τυχόν παραλείψεις οφείλονταν σε παραλείψεις των οργάνων που εμπιστευόμουν και χρησιμοποιούσα και σε εκ μέρους τους ανθρώπινη λανθασμένη εκτίμηση του κινδύνου και ποτέ σε αποδοχή του αποτελέσματος».
Μάλιστα αναφορικά με την οσμή που πολλοί μάρτυρες αναφέρουν πως παρατήρησαν πριν την έκρηξη τονίζει πως «δεν υπήρξε ενημέρωση μου και γνώση μου για οσμή αερίου. Η τυχόν οσμή από τις τουαλέτες αντιμετωπίστηκε με επέμβαση του υδραυλικού. Ουδεμία ειδική ή άλλη όχληση ή ενημέρωση υπήρξε προς εμένα».
Μάλιστα μέσω του υπομνήματος ισχυρίστηκε πως δεν μπορεί να σταθεί η κατηγορία για πρόκληση έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο η οποία είναι κακούργημα.
«Η τραγικότητα των συνεπειών μιας ολικής, απώλειας ανθρωπίνων ζωών , μεταξύ των οποίων θα περιλαμβάνετο και η ζωή όλων των μελών της οικογένειάς μου και εμού προσωπικώς και η ΟΛΙΚΗ καταστροφή της επιχειρήσεως μου, απαγορεύει πλήρως την συνδρομή και του παραμικρού ίχνους δόλου , δια πρόκληση εκρήξεως εκ μέρους μου με τις άνω συνέπειες και ως εκ τούτου είναι εξαιρετικά παράλογο και αντίθετο σε κάθε έννοια ανθρώπινης λογικής», επισημαίνει κατά την απολογία του.
Την ίδια ώρα η πλευρά του κατηγορούμενου επιχειρηματία ετοιμάζεται την ερχόμενη εβδομάδα να κάνει έφεση κατά της απόφασης προσωρινής του κράτησης όπως αυτή έχει ληφθεί μετά την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα .
Οι ευθύνες και οι ισχυρισμοί για τον «ενδεχόμενο δόλο»Ο Κωσταντίνος Τζιωρτζιώτης στο απολογητικό του υπόμνημα προσπάθησε να επιρρίψει ευθύνες σε άλλους συνεργάτες του που είχαν υπογράψει σχετικές εργασίες.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
