Κίνηση στους δρόμους: Σύγκρουση τριών οχημάτων στον Κηφισό, στο «κόκκινο» το ρεύμα προς Λαμία
Από το ατύχημα δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές - Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό
Τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (25/2) στην άνοδο του Κηφισού και συγκεκριμένα στο ύψος της οδού Δυρραχίου στην περιοχή του Περιστερίου.
Στο ατύχημα εμπλέκονται 2 ΙΧ και μία μηχανή και δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές. Όπως είναι φυσικό, στο σημείο υπάρχει δυσχέρεια στην κυκλοφορία.
Παράλληλα, καθυστερήσεις καταγράφονται και στην Αττική Οδό και ειδικότερα:
- 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
- 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
- 5΄-10΄στην έξοδο για Καρέα στην Περιφ.Υμηττού.
Δείτε στον χάρτη την κίνηση λίγο μετά τις 15.30:
Την ίδια ώρα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί σε: Μεσογείων, Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη), Λ. Κηφισίας (άνοδος), Βασ. Κωνσταντίνου, Λ. Συγγρού (άνοδος), Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά) καθώς και στη Λ.Σχιστού.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
