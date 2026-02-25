Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών στη Θήβα, νεκρός 27χρονος από μαχαίρι
Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών στη Θήβα, νεκρός 27χρονος από μαχαίρι

Εντοπίστηκε ένας από τους δράστες ενώ ο δεύτερος αναζητείται

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών στη Θήβα, νεκρός 27χρονος από μαχαίρι
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Αιματηρή συμπλοκή που κατέληξε σε δολοφονία σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στον Ελεώνα Θηβών. Θύμα ένας 27χρονος από το Πακιστάν και δράστες δύο ομοεθνείς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τραγική ιστορία άρχισε να ξετυλίγεται περίπου στις 20.00 το βράδυ όταν το Τ.Δ.Ε.Ε. Θηβών ενημερώθηκε για τραυματισμένα άτομα σε σπίτι στον Ελέωνα, δίπλα στην κεντρική πλατεία.

Άμεσα αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, όπου βρήκαν το θύμα και ακόμη έναν άνδρα τραυματισμένο στον καναπέ στον χώρο του καθιστικού. Ο 27χρονος έφερε τραύμα στη θωρακική χώρα κάτω από την καρδιά, πιθανόν από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ ο έτερος άνδρας (επίσης Πακιστανός) έφερε τραύμα στο δεξιό μπράτσο, από αιχμηρό αντικείμενο.

Μετά από έρευνα, εντοπίστηκε ένας από τους δράστες ενώ ο δεύτερος αναζητείται, χωρίς ακόμα να έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της συμπλοκής.
