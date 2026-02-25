Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής θαλασσίου σκι Γιώργος Χατζής γιόρτασε την Αποκριά στο νερό, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής θαλασσίου σκι έστειλε ευχές για καλά Κούλουμα από τη σχολή SKI TO GLORY

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής θαλασσίου σκι Γιώργος Χατζής γιόρτασε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, μέσα στο νερό. Από τη σχολή θαλασσίου σκι SKI TO GLORY, στη Χαλκίδα, έστειλε ευχές για καλά Κούλουμα και «χρόνια πολλά» με το τραγούδι... «Φέρ’ το!».

Η σχολή SKI TO GLORY, που εδρεύει στη Χαλκίδα, προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία στο θαλάσσιο σκι, ένα άθλημα που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και συνδυάζει άθληση, διασκέδαση και επαφή με τη θάλασσα.


