Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής θαλασσίου σκι Γιώργος Χατζής γιόρτασε την Αποκριά στο νερό, δείτε βίντεο

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής θαλασσίου σκιγιόρτασε με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο, μέσα στο νερό. Από τη σχολή θαλασσίου σκι SKI TO GLORY, στη Χαλκίδα, έστειλε ευχές για καλά Κούλουμα και «χρόνια πολλά» με το τραγούδι... «Φέρ’ το!».Η σχολή SKI TO GLORY, που εδρεύει στη Χαλκίδα, προσφέρει μια συναρπαστική εμπειρία στο θαλάσσιο σκι, ένα άθλημα που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και συνδυάζει άθληση, διασκέδαση και επαφή με τη θάλασσα.