Η Ύδρα γύρισε 40 χρόνια πίσω: Κρεοπωλείο με δραχμές, ψαρόβαρκες και σκηνικό δεκαετίας '80 για τον Μπραντ Πιτ
Ύδρα Μπραντ Πιτ 1980 Ιπτάμενο δελφίνι

Η Ύδρα γύρισε 40 χρόνια πίσω: Κρεοπωλείο με δραχμές, ψαρόβαρκες και σκηνικό δεκαετίας ’80 για τον Μπραντ Πιτ

Από τα ξημερώματα οι προετοιμασίες για τη σκηνή που προβλέπει επιβίβαση επιβατών στο ιστορικό ιπτάμενο δελφίνι

Η Ύδρα γύρισε 40 χρόνια πίσω: Κρεοπωλείο με δραχμές, ψαρόβαρκες και σκηνικό δεκαετίας ’80 για τον Μπραντ Πιτ
Αποστολή στην Ύδρα: Φρίξος Δρακοντίδης
Βίντεο: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Από τις πρώτες πρωινές ώρες ξεκίνησαν τα γυρίσματα στο λιμάνι της Ύδρας, το οποίο έχει μεταμορφωθεί ολοκληρωτικά σε ένα σκηνικό που παραπέμπει στη δεκαετία του ’80 για τις ανάγκες της νέας διεθνούς παραγωγής με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ.

Η προσπάθεια της παραγωγής να αποδώσει με απόλυτη πιστότητα την εικόνα εκείνης της εποχής είναι εντυπωσιακή και εκτείνεται σε κάθε λεπτομέρεια. Εκτός από το «λουκέτο» που μπήκε στα καταστήματα του λιμανιού – κατόπιν συμφωνίας και αποζημίωσης των επαγγελματιών - ένα από τα μαγαζιά έχει μετατραπεί σε παλαιού τύπου κρεοπωλείο. Στο εσωτερικό του έχουν τοποθετηθεί πραγματικά κρέατα, κρεμασμένα σε τσιγκέλια, ενώ οι τιμές είναι γραμμένες σε δραχμές, δημιουργώντας μια εικόνα που θυμίζει αυθεντικά την ελληνική αγορά προηγούμενων δεκαετιών.

Συνεχίζονται τα γυρίσματα του Μπραντ Πιτ στην Υδρα

Συνεχίζονται τα γυρίσματα του Μπραντ Πιτ στην Υδρα (3)

Την ίδια ώρα, το λιμάνι παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική όψη από τη συνηθισμένη. Όλα τα σύγχρονα ταχύπλοα σκάφη έχουν απομακρυνθεί και στη θέση τους έχουν δέσει παραδοσιακές ψαρόβαρκες, προκειμένου το σκηνικό να αποδίδει την παλιά Ύδρα, όπως ακριβώς απαιτεί το σενάριο. Σύμφωνα με πληροφορίες, άνθρωποι της παραγωγής έχουν ζητήσει από τους ψαράδες να αποφύγουν οποιαδήποτε επαφή με δημοσιογράφους και να μην αποκαλύψουν ούτε λεπτομέρειες του σεναρίου.

Ωστόσο, η παρουσία των ψαρόβαρκων δίπλα στα θαλάσσια ταξί φαίνεται ότι προκάλεσε δυσφορία σε ορισμένους επαγγελματίες, καθώς ιδιοκτήτες θαλάσσιων ταξί διαμαρτύρονται ότι δεν είχε προηγηθεί συνεννόηση μαζί τους, εκφράζοντας την ανησυχία τους για το πώς θα μπορέσουν να εργαστούν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Συνεχίζονται τα γυρίσματα του Μπραντ Πιτ στην Υδρα

Συνεχίζονται τα γυρίσματα του Μπραντ Πιτ στην Υδρα (2)

Οι προετοιμασίες είχαν ξεκινήσει από πολύ νωρίς, καθώς ήδη από τις 5 το πρωί δεκάδες κομπάρσοι είχαν συγκεντρωθεί στο λιμάνι, έτοιμοι να συμμετάσχουν στη σκηνή που προβλέπει επιβίβαση επιβατών στο ιστορικό ιπτάμενο δελφίνι. Σύμφωνα με το σενάριο, το σκάφος εμφανίζεται να εκτελεί κανονικά δρομολόγιο, αναπαριστώντας μια τυπική εικόνα μετακίνησης εκείνης της περιόδου.

Ο Μπραντ Πιτ δεν είχε εμφανιστεί μέχρι τις πρώτες ώρες των γυρισμάτων, με τις σκηνές να πραγματοποιούνται αρχικά με βοηθητικούς ηθοποιούς και κομπάρσους, ενώ η παραγωγή κινείται με αυστηρό πρόγραμμα και υψηλά μέτρα διακριτικότητας.

Βίντεο από τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ

Βίντεο από τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ

Βίντεο από τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ

Συνολικά, το λιμάνι της Ύδρας θυμίζει πλέον ένα πλήρες κινηματογραφικό πλατό, όπου κάθε σύγχρονο στοιχείο έχει απομακρυνθεί και έχει αντικατασταθεί από εικόνες μιας άλλης εποχής, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή αναπαράσταση που έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών.

Η Ύδρα γύρισε 40 χρόνια πίσω: Κρεοπωλείο με δραχμές, ψαρόβαρκες και σκηνικό ’80 για τον Μπραντ Πιτ
Αποστολή στην Ύδρα: Φρίξος Δρακοντίδης
Βίντεο: Παναγιώτης Κουφαλέξης
