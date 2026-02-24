«Λουκέτο» στο λιμάνι της Ύδρας: Κλείνουν όλα τα καταστήματα για τα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ
ΕΛΛΑΔΑ
Ύδρα Γυρίσματα Ταινία Μπραντ Πιτ Καταστήματα

«Λουκέτο» στο λιμάνι της Ύδρας: Κλείνουν όλα τα καταστήματα για τα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ

Η παραγωγή κατέβαλε αποζημιώσεις που αντιστοιχούν στον ημερήσιο τζίρο των επιχειρήσεων, ενώ σκηνές θα γυριστούν αύριο με «ιπτάμενο δελφίνι» στο λιμάνι

«Λουκέτο» στο λιμάνι της Ύδρας: Κλείνουν όλα τα καταστήματα για τα γυρίσματα της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ
Αποστολή στην Ύδρα: Φρίξος Δρακοντίδης
13 ΣΧΟΛΙΑ
Σε πλήρες κινηματογραφικό σκηνικό μετατρέπεται αύριο το λιμάνι της Ύδρας, καθώς η παραγωγή της διεθνούς ταινίας με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ προχωρά σε εκτεταμένες ρυθμίσεις προκειμένου να πραγματοποιηθούν κρίσιμα γυρίσματα στο πιο κεντρικό σημείο του νησιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, όλα τα παραλιακά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά για μία ολόκληρη ημέρα, ύστερα από συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των επιχειρηματιών και της παραγωγής.

Σημαντικά χρηματικά ποσά

Όπως επιβεβαιώνουν επαγγελματίες της περιοχής, η εταιρεία κατέβαλε σημαντικά χρηματικά ποσά ως αποζημίωση, ώστε να καλυφθούν οι απώλειες από τη μη λειτουργία των επιχειρήσεων. Υπεύθυνος παραλιακού καταστήματος, μιλώντας στο protothema.gr, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η παραγωγή «έδωσε ένα μεγάλο ποσό, το οποίο ισοδυναμεί με τον ημερήσιο τζίρο του καταστήματος», διευκρινίζοντας ότι ανάλογες συμφωνίες έγιναν με όλα τα μαγαζιά της προκυμαίας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει καθολική συναίνεση, ώστε να κλείσουν προσωρινά οι επιχειρήσεις για τις ανάγκες των γυρισμάτων.

Απαιτητικές σκηνές

Οι σκηνές που θα πραγματοποιηθούν θεωρούνται από τις πλέον απαιτητικές της παραγωγής, καθώς περιλαμβάνουν λήψεις με «ιπτάμενο δελφίνι», το οποίο θα προσεγγίζει το λιμάνι μέσα σε αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες ασφαλείας και με πλήρη αποκλεισμό της περιοχής.

Η αυριανή ημέρα αναμένεται να θυμίζει περισσότερο κινηματογραφικό πλατό παρά τουριστικό προορισμό, με συνεργεία, εξοπλισμό και προσωπικό ασφαλείας να έχουν ήδη κατακλύσει την προκυμαία, σηματοδοτώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές των γυρισμάτων στο νησί.
Αποστολή στην Ύδρα: Φρίξος Δρακοντίδης
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης