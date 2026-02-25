Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Λ. Αλίμου - Κατεχάκη και λιμάνι Πειραιά - Πού έχει κίνηση τώρα στους δρόμους
Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό, Λ. Αλίμου - Κατεχάκη και λιμάνι Πειραιά - Πού έχει κίνηση τώρα στους δρόμους

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και σήμερα Τετάρτη 25/2 από το πρωί σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα σημειώνονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, στη λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη στην κάθοδο και στο λιμάνι του Πειραιά.

Την ίδια στιγμή, στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων η κίνηση εντείνεται σταδιακά, με αποτέλεσμα να καταγράφονται τμηματικά προβλήματα στη ροή των αυτοκινήτων.


Κίνηση θα συναντήσουν οι οδηγοί στους παρακάτω δρόμους: 

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
– Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος)
– Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
– Αθηνών-Λαμίας(κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών-είσοδος)
– Λ. Κηφισού (Ανοδος)
– Λιμάνι Πειραιά
