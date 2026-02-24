Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης.
«Είδα ένα σκάφος δίπλα στο φουσκωτό του Βαλυράκη, ήταν δίπλα-δίπλα για 20 λεπτά» κατέθεσε μάρτυρας στη δίκη για τον θάνατο του στελέχους του ΠΑΣΟΚ
«Είδα ένα σκάφος δίπλα στο φουσκωτό του Βαλυράκη, ήταν δίπλα-δίπλα για 20 λεπτά» κατέθεσε μάρτυρας στη δίκη για τον θάνατο του στελέχους του ΠΑΣΟΚ
Για την υπόθεση δικάζονται δυο αδέρφια ψαράδες στο επάγγελμα, οι οποίοι ωστόσο αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας πως την ημέρα της δολοφονίας του κ. Βαλυράκη δεν είχαν βγει καν με το καΐκι τους στη θάλασσα
Για ένα «λευκό πλαστικο ταχύπλοο σκάφος» που είχε βρεθεί επί 20 και πλέον λεπτά δίπλα στο φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη, κατέθεσε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας μάρτυρας της διερευνώμενης υπόθεσης ανθρωποκτονίας του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για επαγγελματία ψαρά - συνταξιούχο σήμερα- ο οποίος κατέθεσε ότι δίπλα στο σκάφος του Σήφη Βαλυράκη είχε δει εκείνη την ήμερα ένα άλλο σκάφος «πλαστικό πολυτελείας και ταχύπλοο».
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση δικάζονται δυο αδέρφια ψαράδες στο επάγγελμα, οι οποίοι ωστόσο αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας πως την ημέρα της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη δεν είχαν βγει καν με το καΐκι τους στη θάλασσα.
Ειδικότερα στη σημερινή κατάθεσή του ο κ. Παναγιώτης Σέρας, ανέφερε: «Είχα ένα τρεχαντήρι δεμένο στο Νησί των Ονείρων. Δεν πήγαινα συχνά για ψάρεμα είχε προβλήματα η σύζυγος μου. Την ημέρα εκείνη είπα ας πάω με το σκάφος μου μια βόλτα και για τη μπαταρία είχα καιρό να κατέβω. Δεν βγήκα για ψάρεμα βγήκα για να φορτίσω τη μπαταρία. Είδα το σκάφος των κατηγορουμένων στο λιμανάκι. Όταν βγήκα είδα το σκάφος του Βαλυρακη ήταν 150 μέτρα από παραλία. Δίπλα στο φουσκωτό του Βαλυρακη ήταν ένας σκάφος πλαστικό χρώματος λευκό».
Πρόεδρος: Ήταν ψαράδικο;
Μάρτυρας: Εδώ είναι το θέμα, δεν διακρίνονταν...
Πρόεδρος: Μπορούσατε να διακρίνετε ποιος ήταν πάνω;
Μάρτυρας: Όχι αλλά ήταν για 20 λεπτά το ένα δίπλα στο άλλο.
Στη συνέχεια, όπως κατέθεσε ο μαρτυρας το πλαστικο σκάφος έφυγε προς τον Κάλαμο ενώ το φουσκωτό του Σήφη Βαλυρακη ήταν ακινητοποιημένο.
Πρόεδρος: Ήταν πάνω στο σκάφος ο Βαλυράκης;
Μάρτυρας: Εδώ είναι το θεμα. Δεν έδωσα προσοχή. Το σκάφος των κατηγορούμενων ήταν μέσα (στο λιμανάκι).
Εισαγγελέας: Ήταν το σκάφος των κατηγορούμενων;
Μάρτυρας: Δεν μπορώ να ξέρω λόγω της απόστασης που βρισκόμουν.
Εισαγγελέας: Έμοιαζε αυτο που είδατε με το σκάφος των κατηγορουμένων;
Μάρτυρας: Εννοείται και η περιοχή έχει αρκετά τέτοια.
Ο μάρτυρας ανέφερε ότι είδε μετά στην τηλεόραση ρεπορτάζ για τη δολοφονία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και υποστήριξε πως αρχικά ένιωθε φόβο να καταθέσει στις Αρχές. «Φοβήθηκα ότι θα με ενοχοποιήσουν γιατί εγώ είμαι ξένος, δεν είμαι από την Ερέτρια» υποστήριξε απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις.
Εισαγγελέας: Στο Λιμενικό τι έγινε;
Μάρτυρας: Με ρώτησαν "βγήκες εκείνη την μέρα;" Και εμένα κόλλησε το μυαλό μου και είπα δεν ότι βγήκα (σ.σ θαλασσα). Από φόβο; Μετά με ξανακάλεσαν και μου έλεγαν "γιατί σκότωσες τον Βαλυράκη". Μου είπαν ότι είδαν στο δορυφόρο ότι βγήκα.
Σε ερώτηση του Εισαγγελέα αν φοβήθηκε τους λιμενικούς ή τους κατηγορούμενους, ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν γνώριζε τους κατηγορούμενους, ούτε είχε συγκρούσεις μαζί τους, ώστε να τους φοβάται.
Νωρίτερα, στο ακροατήριο είχε καταθέσει 92χρονος, Δημήτρης Πολυζωίδης, πρόεδρος του σωματείου ψαράδων της περιοχής. Ο ηλικιωμένος μάρτυρας αμφισβήτησε την κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα Ευάγγελου Ασμάνη, ο οποίος είχε υποστηρίξει στο ακροατήριο πως οι δυο κατηγορούμενοι είχαν περικυκλώσει το σκάφος του Σήφη Βαλυράκη και είχαν λογομαχία μαζί του.
«Είναι ψεύτης ο Ασμάνης, είναι ψεύτης με λοφίο, έχει πει ψέματα. Εγώ δεν ήξερα το συμβάν. Γιατί να πανε τα παιδιά (σ.σ οι κατηγορούμενοι) να κάνουν αυτό το συμβάν; Είναι ψέματα όλα» υποστήριξε ο μάρτυρας για να καταθέσει μάλιστα πως ο Σήφης Βαλυράκης έπεσε στη θάλασσα μόνος του. «Το ξέρω δεν ήμουν μπροστά αλλά με αυτόν τον τρόπο έχασα και το παιδί μου» είπε.
Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για επαγγελματία ψαρά - συνταξιούχο σήμερα- ο οποίος κατέθεσε ότι δίπλα στο σκάφος του Σήφη Βαλυράκη είχε δει εκείνη την ήμερα ένα άλλο σκάφος «πλαστικό πολυτελείας και ταχύπλοο».
Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση δικάζονται δυο αδέρφια ψαράδες στο επάγγελμα, οι οποίοι ωστόσο αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας πως την ημέρα της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη δεν είχαν βγει καν με το καΐκι τους στη θάλασσα.
Ειδικότερα στη σημερινή κατάθεσή του ο κ. Παναγιώτης Σέρας, ανέφερε: «Είχα ένα τρεχαντήρι δεμένο στο Νησί των Ονείρων. Δεν πήγαινα συχνά για ψάρεμα είχε προβλήματα η σύζυγος μου. Την ημέρα εκείνη είπα ας πάω με το σκάφος μου μια βόλτα και για τη μπαταρία είχα καιρό να κατέβω. Δεν βγήκα για ψάρεμα βγήκα για να φορτίσω τη μπαταρία. Είδα το σκάφος των κατηγορουμένων στο λιμανάκι. Όταν βγήκα είδα το σκάφος του Βαλυρακη ήταν 150 μέτρα από παραλία. Δίπλα στο φουσκωτό του Βαλυρακη ήταν ένας σκάφος πλαστικό χρώματος λευκό».
Πρόεδρος: Ήταν ψαράδικο;
Μάρτυρας: Εδώ είναι το θέμα, δεν διακρίνονταν...
Πρόεδρος: Μπορούσατε να διακρίνετε ποιος ήταν πάνω;
Μάρτυρας: Όχι αλλά ήταν για 20 λεπτά το ένα δίπλα στο άλλο.
Στη συνέχεια, όπως κατέθεσε ο μαρτυρας το πλαστικο σκάφος έφυγε προς τον Κάλαμο ενώ το φουσκωτό του Σήφη Βαλυρακη ήταν ακινητοποιημένο.
Πρόεδρος: Ήταν πάνω στο σκάφος ο Βαλυράκης;
Μάρτυρας: Εδώ είναι το θεμα. Δεν έδωσα προσοχή. Το σκάφος των κατηγορούμενων ήταν μέσα (στο λιμανάκι).
Εισαγγελέας: Ήταν το σκάφος των κατηγορούμενων;
Μάρτυρας: Δεν μπορώ να ξέρω λόγω της απόστασης που βρισκόμουν.
Εισαγγελέας: Έμοιαζε αυτο που είδατε με το σκάφος των κατηγορουμένων;
Μάρτυρας: Εννοείται και η περιοχή έχει αρκετά τέτοια.
Ο μάρτυρας ανέφερε ότι είδε μετά στην τηλεόραση ρεπορτάζ για τη δολοφονία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ και υποστήριξε πως αρχικά ένιωθε φόβο να καταθέσει στις Αρχές. «Φοβήθηκα ότι θα με ενοχοποιήσουν γιατί εγώ είμαι ξένος, δεν είμαι από την Ερέτρια» υποστήριξε απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις.
Εισαγγελέας: Στο Λιμενικό τι έγινε;
Μάρτυρας: Με ρώτησαν "βγήκες εκείνη την μέρα;" Και εμένα κόλλησε το μυαλό μου και είπα δεν ότι βγήκα (σ.σ θαλασσα). Από φόβο; Μετά με ξανακάλεσαν και μου έλεγαν "γιατί σκότωσες τον Βαλυράκη". Μου είπαν ότι είδαν στο δορυφόρο ότι βγήκα.
Σε ερώτηση του Εισαγγελέα αν φοβήθηκε τους λιμενικούς ή τους κατηγορούμενους, ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν γνώριζε τους κατηγορούμενους, ούτε είχε συγκρούσεις μαζί τους, ώστε να τους φοβάται.
Νωρίτερα, στο ακροατήριο είχε καταθέσει 92χρονος, Δημήτρης Πολυζωίδης, πρόεδρος του σωματείου ψαράδων της περιοχής. Ο ηλικιωμένος μάρτυρας αμφισβήτησε την κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα Ευάγγελου Ασμάνη, ο οποίος είχε υποστηρίξει στο ακροατήριο πως οι δυο κατηγορούμενοι είχαν περικυκλώσει το σκάφος του Σήφη Βαλυράκη και είχαν λογομαχία μαζί του.
«Είναι ψεύτης ο Ασμάνης, είναι ψεύτης με λοφίο, έχει πει ψέματα. Εγώ δεν ήξερα το συμβάν. Γιατί να πανε τα παιδιά (σ.σ οι κατηγορούμενοι) να κάνουν αυτό το συμβάν; Είναι ψέματα όλα» υποστήριξε ο μάρτυρας για να καταθέσει μάλιστα πως ο Σήφης Βαλυράκης έπεσε στη θάλασσα μόνος του. «Το ξέρω δεν ήμουν μπροστά αλλά με αυτόν τον τρόπο έχασα και το παιδί μου» είπε.
Η δίκη θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τρίτη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα