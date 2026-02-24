«Είδα ένα σκάφος δίπλα στο φουσκωτό του Βαλυράκη, ήταν δίπλα-δίπλα για 20 λεπτά» κατέθεσε μάρτυρας στη δίκη για τον θάνατο του στελέχους του ΠΑΣΟΚ

Για την υπόθεση δικάζονται δυο αδέρφια ψαράδες στο επάγγελμα, οι οποίοι ωστόσο αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, υποστηρίζοντας πως την ημέρα της δολοφονίας του κ. Βαλυράκη δεν είχαν βγει καν με το καΐκι τους στη θάλασσα