Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Κρήτη: Αυτοκίνητο στο Ρέθυμνο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, παρέσυρε μηχανές και καρφώθηκε σε κολώνα
Κρήτη: Αυτοκίνητο στο Ρέθυμνο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, παρέσυρε μηχανές και καρφώθηκε σε κολώνα
Ο οδηγός βγήκε σώος από το όχημα όντας τραυματισμένος ελαφρά
Ένα σοβαρό τροχαίο συνέβη το βράδυ της Κυριακής, 22 Φεβρουαρίου, στα Περιβόλια, στο Ρέθυμνο.
Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αφού παρέσυρε σταθμευμένες μηχανές «καρφώθηκε» σε κολώνα φωτισμού.
Η σύγκρουση ήταν δυνατή, με αποτέλεσμα το όχημα να υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός στάθηκε τυχερός καθώς τραυματίστηκε ελαφρά.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τον οδηγό στο νοσοκομείο ενώ κλήθηκαν και άνδρες της τροχαίας για την καταγραφή του τροχαίου και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Υλικές ζημιές έγιναν και σε κατάστημα που βρισκόταν κοντά:
Πηγή: daynight.gr
Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αφού παρέσυρε σταθμευμένες μηχανές «καρφώθηκε» σε κολώνα φωτισμού.
Η σύγκρουση ήταν δυνατή, με αποτέλεσμα το όχημα να υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός στάθηκε τυχερός καθώς τραυματίστηκε ελαφρά.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τον οδηγό στο νοσοκομείο ενώ κλήθηκαν και άνδρες της τροχαίας για την καταγραφή του τροχαίου και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Υλικές ζημιές έγιναν και σε κατάστημα που βρισκόταν κοντά:
Πηγή: daynight.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα