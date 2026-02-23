Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Συνελήφθη 58χρονος στην Καλαμάτα που πλήρωσε σε περίπτερο με πλαστό 500ευρο
Ο συλληφθείς αγόρασε πράγματα αξίας 30 ευρώ, έδωσε το πλαστό χαρτονόμισμα, πήρε 470 ευρώ ρέστα και τράπηκε σε φυγή
Στη σύλληψη ενός 58χρονου Έλληνα που αγόρασε προϊόντα από περίπτερο με πλαστό 500ευρο προχώρησε η ΕΛΑΣ στην Καλαμάτα το βράδυ της Κυριακής.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο συλληφθείς πήγε στο περίπτερο της μεσσηνιακής πόλης και αγόρασε πράγματα αξίας 30 ευρώ. Στη συνέχεια πλήρωσε με το πλαστό χαρτονόμισμα των 500 ευρώ, πήρε ρέστα 470 ευρώ και τράπηκε σε φυγή.
Μετά από σχετική καταγγελία, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, ενώ επάνω του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, ενώ κατασχέθηκε το πλαστό χαρτονόμισμα.
