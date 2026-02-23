Συνελήφθη 58χρονος στην Καλαμάτα που πλήρωσε σε περίπτερο με πλαστό 500ευρο
ΕΛΛΑΔΑ
Καλαμάτα Σύλληψη πλαστό Πλαστά χαρτονομίσματα

Συνελήφθη 58χρονος στην Καλαμάτα που πλήρωσε σε περίπτερο με πλαστό 500ευρο

Ο συλληφθείς αγόρασε πράγματα αξίας 30 ευρώ, έδωσε το πλαστό χαρτονόμισμα, πήρε 470 ευρώ ρέστα και τράπηκε σε φυγή

Συνελήφθη 58χρονος στην Καλαμάτα που πλήρωσε σε περίπτερο με πλαστό 500ευρο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 58χρονου Έλληνα που αγόρασε προϊόντα από περίπτερο με πλαστό 500ευρο προχώρησε η ΕΛΑΣ στην Καλαμάτα το βράδυ της Κυριακής.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο συλληφθείς πήγε στο περίπτερο της μεσσηνιακής πόλης και αγόρασε πράγματα αξίας 30 ευρώ. Στη συνέχεια πλήρωσε με το πλαστό χαρτονόμισμα των 500 ευρώ, πήρε ρέστα 470 ευρώ και τράπηκε σε φυγή.

Μετά από σχετική καταγγελία, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν, ενώ επάνω του βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ, ενώ κατασχέθηκε το πλαστό χαρτονόμισμα.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης