Ουρές για λαγάνα το πρωί της Καθαράς Δευτέρας, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Παραδοσιακά κάθε τέτοια ημέρα, στους φούρνους και στα χαλβαδοποιεία σχηματίζονται ουρές
Ουρές γίνονται για μια λαγάνα από νωρίς το πρωί της Καθαράς Δευτέρας.
Παραδοσιακά κάθε τέτοια ημέρα, στους φούρνους και στα χαλβαδοποιεία σχηματίζονται ουρές, καθώς η προετοιμασία ξεκινά από πολύ νωρίς, με τις πρώτες λαγάνες να ψήνονται πριν ακόμα τα μεσάνυχτα.
Σε τοπικό φούρνο στο Μαρούσι υπάρχει μεγάλη ουρά για μια λαγάνα από νωρίς το πρωί σήμερα.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:
