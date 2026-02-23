Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Καθαρά Δευτέρα: Για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής ο κόσμος σήμερα στη Βαρβάκειο, «τσιμπημένες» οι τιμές σε σχέση με πέρυσι
«Λίγα πράγματα έχουν μείνει» δηλώνει ο πρόεδρος της ιχθυαγοράς της Βαρβακείου - Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά και ποια θα λειτουργήσουν σήμερα Καθαρά Δευτέρα
Σε γιορτινό αλλά και έντονα εμπορικό κλίμα κινείται από τα ξημερώματα η Βαρβάκειος Αγορά καθώς πλήθος πολιτών σπεύδει να προμηθευτεί τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας. Η ιστορική αγορά της Αθήνας παρέμεινε ανοιχτή καθόλη τη διάρκεια της νύχτας δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να κάνουν τις αγορές τους ενώ αναμένεται να κλείσει σήμερα το μεσημέρι.
Η κίνηση ήταν αυξημένη ήδη από χτες, τελευταία Κυριακή της Αποκριάς με τους πάγκους των ιχθυοπωλείων να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Γαρίδες, καλαμάρια, χταπόδια και θράψαλα βρίσκονται σταθερά στην κορυφή της προτίμησης καθώς αποτελούν τη βάση του παραδοσιακού τραπεζιού της ημέρας.
Η επάρκεια των προϊόντων κρίνεται ικανοποιητική ωστόσο οι τιμές καταγράφονται αυξημένες κατά 10-15% σε σχέση με πέρυσι, γεγονός που αποδίδεται στο αυξημένο κόστος προμήθειας και μεταφοράς, σύμφωνα με τους πωλητές.
O ο πρόεδρος της ιχθυαγοράς Βαρβακείου Γεράσιμος Μανταλβάνος, δήλωσε: «Ο κόσμος μας προτίμησε και φέτος, όπως φάνηκε από την Παρασκευή. Η Βαρβάκειος έχει κατακλυστεί από κόσμο. Ο καταναλωτής έχει την τελευταία του ευκαιρία σήμερα να πάρει τα θαλασσινά του. Η αγορά έχει σχεδόν ξεπουλήσει, λίγα πράγματα έχουν μείνει και αρχίζουν και οι προσφορές τώρα. Από χταπόδια και καλαμάρια έχουμε ξεπουλήσει πλήρως».
Ενδεικτικά οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:
-χταπόδι φρέσκο: έως 24 ευρώ το κιλό
-καλαμάρι φρέσκο: έως 22 ευρώ το κιλό
-γαρίδες: έως 14 ευρώ το κιλό
- θράψαλα: 11,90 ευρώ το κιλό
Παράλληλα οι κατεψυγμένες επιλογές παραμένουν πιο προσιτές:
-κατεψυγμένες γαρίδες από 13 ευρώ / κιλό
-κατεψυγμένες σουπιές από 10 έως 12 ευρώ/ κιλο
-μύδια από 6 ευρώ το κιλό
-θράψαλα και καλαμάρια από 8 ευρώ / κιλό
Ιδιαίτερη αισθητή είναι η αύξηση στο φρέσκο χταπόδι, το οποίο φέτος καταγράφει σημαντική άνοδο σε σχέση με την περσινή περίοδο ενώ και το φρέσκο καλαμάρι κινείται σε υψηλά επίπεδα ξεκινώντας από τα 22 ευρώ το κιλό. Στον αντίποδα, η παραδοσιακή λαγάνα διατηρείται περίπου στα περσινά επίπεδα προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές.
Οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:
- κλασσική λαγάνα (750γρ): 3,30ευρώ - 3,80 ευρώ
-μικρή (500γρ): 1,90 ευρώ - 2,20 ευρώ
- σπέσιαλ λαγάνες (λιαστή ντομάτα, ελιά κτλ): 4ευρώ - 5ευρώ
Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά και ποια θα λειτουργήσουν σήμερα Καθαρά Δευτέρα
Κλειστά θα παραμείνουν τα περισσότερα σούπερ μάρκετ σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, με ορισμένες εξαιρέσεις που θα λειτουργήσουν με συγκεκριμένο ωράριο, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι. Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές και τα καταστήματα τροφίμων.
Ποιες αλυσίδες θα παραμείνουν κλειστέςΚλειστά θα είναι τα καταστήματα των αλυσίδων Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Γαλαξίας και Κρητικός, καθώς δεν θα λειτουργήσουν την ημέρα της αργίας.
Ποια σούπερ μάρκετ θα ανοίξουνΟρισμένα καταστήματα της αλυσίδας myMarket, τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια, θα λειτουργήσουν με ωράριο από τις 08:00 έως τις 14:00. Τα Lidl θα είναι ανοιχτά από τις 07:45 έως τις 16:00.
Παράλληλα, τα καταστήματα τύπου Shop & Go, καθώς και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar, θα λειτουργήσουν κανονικά, στην πλειονότητά τους με διευρυμένο ωράριο.
Ανοιχτές αγορές και καταστήματα τροφίμωνΣήμερα, Καθαρά Δευτέρα, θα λειτουργήσουν κανονικά οι φούρνοι, τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία, τα ζαχαροπλαστεία, τα περίπτερα, οι καφετέριες, οι ταβέρνες και τα λοιπά καταστήματα εστίασης.
Η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη θα παραμείνουν ανοιχτές έως το μεσημέρι.
Κανονικά θα πραγματοποιηθούν και οι λαϊκές αγορές, ώστε οι καταναλωτές να προμηθευτούν φρέσκα προϊόντα για το παραδοσιακό τραπέζι της ημέρας.
