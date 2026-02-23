Καθαρά Δευτέρα: Για τα ψώνια της τελευταίας στιγμής ο κόσμος σήμερα στη Βαρβάκειο, «τσιμπημένες» οι τιμές σε σχέση με πέρυσι

Ποια σούπερ μάρκετ θα είναι κλειστά και ποια θα λειτουργήσουν σήμερα Καθαρά Δευτέρα

Κλειστά θα παραμείνουν τα περισσότερα

σήμερα,

, με ορισμένες εξαιρέσεις που θα λειτουργήσουν με συγκεκριμένο ωράριο, δίνοντας τη δυνατότητα στους καταναλωτές να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το σαρακοστιανό τραπέζι. Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές και τα καταστήματα τροφίμων.

Ποιες αλυσίδες θα παραμείνουν κλειστές

Κλειστά θα είναι τα καταστήματα των αλυσίδων Σκλαβενίτης, ΑΒ Βασιλόπουλος, Μασούτης, Γαλαξίας και Κρητικός, καθώς δεν θα λειτουργήσουν την ημέρα της αργίας.

Ποια σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν

Ορισμένα καταστήματα της αλυσίδας myMarket, τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια, θα λειτουργήσουν με ωράριο από τις 08:00 έως τις 14:00. Τα Lidl θα είναι ανοιχτά από τις 07:45 έως τις 16:00.

Παράλληλα, τα καταστήματα τύπου Shop & Go, καθώς και οι αλυσίδες OK! Markets και Bazaar, θα λειτουργήσουν κανονικά, στην πλειονότητά τους με διευρυμένο ωράριο.

Ανοιχτές αγορές και καταστήματα τροφίμων

Σήμερα, Καθαρά Δευτέρα, θα λειτουργήσουν κανονικά οι φούρνοι, τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία, τα ζαχαροπλαστεία, τα περίπτερα, οι καφετέριες, οι ταβέρνες και τα λοιπά καταστήματα εστίασης.

Η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη θα παραμείνουν ανοιχτές έως το μεσημέρι.

Κανονικά θα πραγματοποιηθούν και οι λαϊκές αγορές, ώστε οι καταναλωτές να προμηθευτούν φρέσκα προϊόντα για το παραδοσιακό τραπέζι της ημέρας.

-κατεψυγμένες γαρίδες από 13 ευρώ / κιλό-κατεψυγμένες σουπιές από 10 έως 12 ευρώ/ κιλο-μύδια από 6 ευρώ το κιλό-θράψαλα και καλαμάρια από 8 ευρώ / κιλόΙδιαίτερη αισθητή είναι η αύξηση στο φρέσκο χταπόδι, το οποίο φέτος καταγράφεισε σχέση με τηνενώ και το φρέσκο καλαμάρι κινείται σε υψηλά επίπεδα ξεκινώντας από τα 22 ευρώ το κιλό. Στον αντίποδα, η παραδοσιακή λαγάνα διατηρείται περίπου στα περσινά επίπεδα προσφέροντας μια μικρή ανάσα στους καταναλωτές.- κλασσική λαγάνα (750γρ): 3,30ευρώ - 3,80 ευρώ-μικρή (500γρ): 1,90 ευρώ - 2,20 ευρώ- σπέσιαλ λαγάνες (λιαστή ντομάτα, ελιά κτλ): 4ευρώ - 5ευρώ