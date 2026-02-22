Λαγάνες στην Αθήνα: 12 φούρνοι που ξενυχτούν για την Καθαρά Δευτέρα

12 στάσεις στην πόλη για ζεστή λαγάνα

Χαρτογραφούμε 12 στάσεις στην πόλη για ζεστή λαγάνα πριν ακόμη χαράξει.Οι φούρνοι της Αθήνας που δεν κοιμούνται τη νύχτα της λαγάναςΛίγο πριν ξημερώσει η Καθαρά Δευτέρα, οι φούρνοι της Αθήνας δεν κοιμούνται. Από ιστορικά αρτοποιεία που ψήνουν ασταμάτητα όλη τη νύχτα μέχρι σύγχρονα artisanal bakeries με προζύμι, Ζέα ή gluten free επιλογές, η λαγάνα γίνεται ο πρωταγωνιστής της πιο απαιτητικής ημέρας για την αρτοποιία. Οι πρώτες λαγάνες ξεφουρνίζονται νωρίς τα μεσάνυχτα, οι ουρές σχηματίζονται πριν χαράξει η μέρα και κάθε γειτονιά έχει τον δικό της ρυθμό.Στο Bread BC η λαγάνα παραμένει πιστή στην κλασική της μορφή, με απλή σύνθεση και έμφαση στη σωστή ζύμωση. Η ζήτηση κάθε χρόνο είναι ιδιαίτερα υψηλή και η ουρά μεγάλη, γι’ αυτό αξίζει να προγραμματίσουμε νωρίς την επίσκεψή μας.Αγίας Παρασκευής 59, Χαλάνδρι, 152 34, τηλ: 210 685 1961Στο «Τρομερό παιδί» η προετοιμασία ξεκινά πριν καν ξημερώσει, με τον φούρνο να ανάβει νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και να ψήνει ασταμάτητα όλη τη νύχτα. Παραδοσιακές λαγάνες συναντούν πιο σύγχρονες εκδοχές, σε ένα αρτοποιείο που δουλεύει στον ρυθμό της πιο απαιτητικής ημέρας. Καλό είναι να προγραμματίσουμε την αγορά μας, καθώς η ουρά συχνά φτάνει μέχρι τη γωνία, ίσως και πιο μακριά.Παπαδιαμαντοπούλου 30, Αθήνα 115 28, τηλ: 21 0777 7537