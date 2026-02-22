Σχεδιάζουμε το ταξίδι μας όσο πιο νωρίς γίνεται και σαλπάρουμε με τη Superfast Ferries για μια εμπειρία ζωής
Λαγάνες στην Αθήνα: 12 φούρνοι που ξενυχτούν για την Καθαρά Δευτέρα
Λαγάνες για την Καθαρά Δευτέρα ψήνονται όλη τη νύχτα, από ιστορικά αρτοποιεία μέχρι σύγχρονα bakeries με νέες εκδοχές
Χαρτογραφούμε 12 στάσεις στην πόλη για ζεστή λαγάνα πριν ακόμη χαράξει.
Οι φούρνοι της Αθήνας που δεν κοιμούνται τη νύχτα της λαγάνας
Λίγο πριν ξημερώσει η Καθαρά Δευτέρα, οι φούρνοι της Αθήνας δεν κοιμούνται. Από ιστορικά αρτοποιεία που ψήνουν ασταμάτητα όλη τη νύχτα μέχρι σύγχρονα artisanal bakeries με προζύμι, Ζέα ή gluten free επιλογές, η λαγάνα γίνεται ο πρωταγωνιστής της πιο απαιτητικής ημέρας για την αρτοποιία. Οι πρώτες λαγάνες ξεφουρνίζονται νωρίς τα μεσάνυχτα, οι ουρές σχηματίζονται πριν χαράξει η μέρα και κάθε γειτονιά έχει τον δικό της ρυθμό.
Στο Bread BC η λαγάνα παραμένει πιστή στην κλασική της μορφή, με απλή σύνθεση και έμφαση στη σωστή ζύμωση. Η ζήτηση κάθε χρόνο είναι ιδιαίτερα υψηλή και η ουρά μεγάλη, γι’ αυτό αξίζει να προγραμματίσουμε νωρίς την επίσκεψή μας.
Αγίας Παρασκευής 59, Χαλάνδρι, 152 34, τηλ: 210 685 1961
Παπαδιαμαντοπούλου 30, Αθήνα 115 28, τηλ: 21 0777 7537
12 στάσεις στην πόλη για ζεστή λαγάνα
Στο Bread BC η λαγάνα παραμένει πιστή στην κλασική της μορφή, με απλή σύνθεση και έμφαση στη σωστή ζύμωση. Η ζήτηση κάθε χρόνο είναι ιδιαίτερα υψηλή και η ουρά μεγάλη, γι’ αυτό αξίζει να προγραμματίσουμε νωρίς την επίσκεψή μας.
Bread BC
Αγίας Παρασκευής 59, Χαλάνδρι, 152 34, τηλ: 210 685 1961
Τρομερό παιδίΣτο «Τρομερό παιδί» η προετοιμασία ξεκινά πριν καν ξημερώσει, με τον φούρνο να ανάβει νωρίς το απόγευμα της Κυριακής και να ψήνει ασταμάτητα όλη τη νύχτα. Παραδοσιακές λαγάνες συναντούν πιο σύγχρονες εκδοχές, σε ένα αρτοποιείο που δουλεύει στον ρυθμό της πιο απαιτητικής ημέρας. Καλό είναι να προγραμματίσουμε την αγορά μας, καθώς η ουρά συχνά φτάνει μέχρι τη γωνία, ίσως και πιο μακριά.
Παπαδιαμαντοπούλου 30, Αθήνα 115 28, τηλ: 21 0777 7537
Black SalamiΣτο Black Salami η νύχτα της λαγάνας είναι υπόθεση αντοχής, με τον φούρνο να δουλεύει ασταμάτητα μέχρι να ανοίξουν οι πόρτες στις 07:00 το πρωί. Η ζήτηση είναι σταθερά υψηλή, γι’ αυτό αξίζει να οργανώσουμε νωρίς την επίσκεψή μας και να υπολογίσουμε την αναμονή.
Ζωοδόχου Πηγής 71, Αθήνα 10681
KoraΣτο Kora η λαγάνα ακολουθεί τη φιλοσοφία του φυσικού προζυμιού, με μία λιτή αλλά προσεγμένη εκδοχή από προζύμι, βάρους περίπου 1 κιλού. Ο φούρνος ανοίγει στις 07:00, για όσους θέλουν να ξεκινήσουν νωρίς τη σαρακοστιανή τους διαδρομή.
Π. Αναγνωστοπούλου 44, Κολωνάκι 10673
ΜήτσηςΣτον Μήτση, ένα από τα κλασικά αρτοποιεία του Αμαρουσίου, η γειτονιά μοσχοβολάει από νωρίς με άρωμα ψημένου αλευριού και σουσαμιού. Η παραδοσιακή, «βαριά» λαγάνα ψήνεται ασταμάτητα από την Κυριακή, με τον φούρνο να φουρνίζει και να ξεφουρνίζει όλη τη νύχτα, παραμένοντας ανοιχτός για όσους θέλουν να αγοράσουν ακόμη και μετά τα μεσάνυχτα.
Κιλελέρ 24, Μαρούσι 15126, τηλ.: 2108025931
AsterisqueΣτο Asterisque, ένα gluten free bakery με εξειδίκευση στις εναλλακτικές αρτοποιήσεις, η λαγάνα προσαρμόζεται στις ανάγκες όσων αποφεύγουν τη γλουτένη. Διατίθεται σε έκδοση περίπου 800 γρ., με τιμή 9 ευρώ, ενώ ο χώρος λειτουργεί από τις 08:00 έως τις 13:00 για περιορισμένη αλλά στοχευμένη παραγωγή.
Χαρβούρη 2, Αθήνα 11636, τηλ: 21 0924 1137
Στο αρτοποιείο Ρεμούνδος στην Κυψέλη, που λειτουργεί αδιάκοπα από το 1953, η νύχτα της λαγάνας έχει τον δικό της ρυθμό. Οι φούρνοι ψήνουν συνεχώς μέχρι το πρωί. Το κατάστημα θα ανοίξει στις 06:45, ενώ παρά τη μεγάλη αναμονή, η εξυπηρέτηση παραμένει γρήγορη και οργανωμένη.
Ρεμούνδος
Κυψέλης 37, Κυψέλη, τηλ.: 210-8215808
Ρίζος ΕλαίαΣτον φούρνο Ρίζο Ελαία η λαγάνα αποκτά πολλές εκδοχές, από την κλασική μέχρι πιο δημιουργικές επιλογές με καλαμπόκι, καρύδι και παντζάρι ή πατάτα με τοματίνι και δεντρολίβανο. Ο φούρνος ανοίγει από τις 05:30, για όσους θέλουν να προλάβουν τις πρώτες ζεστές παρτίδες της ημέρας.
Ματρόζου 12, Αθήνα 11741, τηλ.: 210-9249527
Φούρνος ΛυκαβηττόςΣτον Φούρνο Λυκαβηττός η προετοιμασία ξεκινά από το απόγευμα της Κυριακής, με τους φούρνους να δουλεύουν ασταμάτητα όλη τη νύχτα. Στις 07:00 βγαίνουν οι πρώτες λαγάνες, από την παραδοσιακή μέχρι εκδοχές με Ζέα, λιαστή ντομάτα και δεντρολίβανο ή λαχανικά με χρωματιστές πιπεριές και κολοκύθι.
Δεινοκράτους 59, Αθήνα 10676, τηλ.: 2107211348
Flour and sugarΣτο Flour and Sugar στον Χολαργό η λαγάνα παραμένει κλασική αλλά με επιλογές, καθώς διατίθεται και χωρίς σουσάμι κατόπιν παραγγελίας για όσους το αποφεύγουν και αναζητούν πιο «καθαρές» γεύσεις. Ένας σύγχρονος φούρνος που προσαρμόζει την παραδοσιακή συνταγή στις διαφορετικές διατροφικές ανάγκες.
Αναστάσεως 125, Χολαργός
Nora’s DeliΣτο Nora’s Deli η λαγάνα κινείται σε πιο σύγχρονη deli λογική, με επιλογές κλασική, ολικής άλεσης, με ελιά ή ντομάτα. Το κατάστημα ανοίγει στις 09:00 και, για τη μέρα, υποδέχεται τον κόσμο με σαρακοστιανά κεράσματα, όπως ζυμαρικά από το Mama Irene Pasta και χταπόδι Stefos.
Αναπήρων Πολέμου 10, Κολωνάκι
72H Artisanal BakeryΣτο 72H Artisanal Bakery, η λαγάνα αποκτά σύγχρονη ταυτότητα, με σταρένιο σκληρό αλεύρι, ταχίνι και πλούσιο σουσάμι. Δίπλα της, new age επιλογές όπως σάντουιτς με προζυμένια λαγάνα, αφρατισμένο νηστίσιμο «βούτυρο» και χαλβά με σοκολάτα φουντούκι και espresso, δείχνουν τη δημιουργική πλευρά της Σαρακοστής.
Μητροπόλεως 27, Αθήνα
Η νύχτα της λαγάνας παραμένει μία από τις πιο απαιτητικές στιγμές για τους φούρνους της πόλης. Από την Κυψέλη και το Μαρούσι μέχρι το Κολωνάκι και το Χαλάνδρι, οι πρώτες παρτίδες βγαίνουν πριν χαράξει και οι ουρές θυμίζουν πόσο ζωντανή παραμένει η σχέση της Αθήνας με το ψωμί. Είτε προτιμά κανείς την κλασική βαριά εκδοχή είτε πιο σύγχρονες παραλλαγές, η επιλογή είναι πλέον θέμα γειτονιάς.
