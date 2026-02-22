Μετά την εξύβριση, η συγγνώμη από τον υπεύθυνο των κομπάρσων στην ταινία με τον Μπραντ Πιτ στην Υδρα - Βίντεο και φωτογραφία

Συγγνώμη από τον δήμαρχο της Ύδρας Γιώργο Κουκουδάκη και όλους τους κατοίκους του νησιού ζήτησε ο υπεύθυνος για τους κομπάρσους της ταινίας με τον Μπραντ Πιτ που γυρίζεται αυτές τις ημέρες εκεί. Ο συγκεκριμένος είχε εξυβρίσει τον πρωθυπουργό καθώς περνούσε μιλώντας στο κινητό του πίσω από τον δήμαρχο, ο οποίος ήταν εκείνη τη στιγμή σε ζωντανή σύνδεση με τον ΑΝΤ1 για την κινηματογραφική παραγωγή!Η κίνηση του νεαρού παραγωγού, που έγινε το πρωί της Παρασκευής, προκάλεσε πλήθος αρνητικών σχολίων, τόσο στην εκπομπή «Πρωινό μου» του Γιώργου Λιάγκα, ο οποίος συζητούσε εκείνη την ώρα με τον δήμαρχο της Ύδρας, όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μόλις ο δήμαρχος ενημερώθηκε για την συμμετοχή του νεαρού στην κινηματογραφική παραγωγή, απευθύνθηκε στους συντελεστές της και απαίτησε να ζητηθεί συγγνώμη για την προσβολή απέναντι στο νησί. Μερικές ώρες αργότερα, ο νεαρός εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες για να ζητήσει συγγνώμη - η οποία στη συνέχεια αναρτήθηκε στον λογαριασμό της αντιδημάρχου του νησιού.Δείτε το σχετικό βίντεο:Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με τον νεαρό παραγωγό να περνά μιλώντας στο κινητό του και υβρίζοντας πίσω από τον δήμαρχο του νησιού Γιώργο Κουκουδάκη, την ώρα που εκείνος είναι σε ζωντανή σύνδεση με τον ΑΝΤ1: