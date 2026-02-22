Η Αθήνα κορυφώνει τις αποκριάτικες εκδηλώσεις της: Παρέλαση, μουσική και ξεφάντωμα σε Σύνταγμα, Ερμού και Κοτζιά

Η μεγάλη παρέλαση ξεκινά από την πλατεία Συντάγματος και καταλήγει στην πλατεία Κοτζιά, όπου στις 7 μ.μ. θα «ξεδιπλωθεί» το αποκριάτικο πάρτι με τη ζωντανή μουσική