Στους δρόμους της Πάτρας 50.000 καρναβαλιστές για την νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στην οδό Κορίνθου και την πλατεία Γεωργίου Α’ παρέλασαν τα άρματα του Δήμου Πατρέων αλλά και τα πληρώματα - Η παρέλαση διήρκησε περίπου πέντε ώρες
Σε έντονους καρναβαλικούς ρυθμούς κινείται το κέντρο της Πάτρας με την νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση.
Περισσότεροι από 50.000 καρναβαλιστές, οργανωμένοι σε 190 πληρώματα, έκαναν παρέλαση μετατρέποντας για ακόμη μία χρονιά τη νυχτερινή ποδαράτη σε ένα μεγάλο, ανοιχτό πάρτι στους δρόμους της πόλης.
Στην οδό Κορίνθου και την πλατεία Γεωργίου Α’ παρέλασαν τα άρματα του Δήμου Πατρέων αλλά και τα πληρώματα, χωρίς δικά τους άρματα.
Η παρέλαση διήρκησε περίπου πέντε ώρες.
Δείτε βίντεο:
Δείτε φωτογραφίες από το tempo24.news:
Η αυλαία πέφτει το βράδυ της Κυριακής στις 21:00 στον Μώλο της Αγίου Νικολάου, με την Τελετή Λήξης, την καύση του Καρνάβαλου και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.
H παρέλαση της ΑποκριάςΗ Μεγάλη Παρέλαση για το Καρναβάλι θα ξεκινήσει αύριο 22 Φεβρουαρίου, στις 14:00, με τη Μεγάλη Παρέλαση. Την παρέλαση θα ξεκινήσουν τα καρναβαλικά άρματα του Δήμου και θα ακολουθήσουν τα πληρώματα με τις δικές τους κατασκευές.
Η αυλαία πέφτει το βράδυ της Κυριακής στις 21:00 στον Μώλο της Αγίου Νικολάου, με την Τελετή Λήξης, την καύση του Καρνάβαλου και εντυπωσιακά πυροτεχνήματα.
