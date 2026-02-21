Στους δρόμους της Πάτρας 50.000 καρναβαλιστές για την νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στην οδό Κορίνθου και την πλατεία Γεωργίου Α’ παρέλασαν τα άρματα του Δήμου Πατρέων αλλά και τα πληρώματα - Η παρέλαση διήρκησε περίπου πέντε ώρες