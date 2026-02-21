Με πάνω από 88.000 αυτοκίνητα η έξοδος της Καθαράς Δευτέρας: Καθυστερήσεις στην Αθηνών - Λαμίας, «απόβαση» στα νησιά του Αργοσαρωνικού

Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων - Ουρές ως και 3 χιλιομέτρων ανά διαστήματα στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Υλίκης, όπου εκτελούνται έργα





Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής έως τις 06:00 σήμερα το πρωί, από την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου πέρασαν συνολικά 47.300 οχήματα, ενώ από την Αθηνών-Λαμίας 41.079 οχήματα. Συνολικά, περισσότερα από 88.000 οχήματα κινήθηκαν προς τα εθνικά οδικά δίκτυα, με την κίνηση να κορυφώνεται τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Παρασκευής.







Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgkhuo7geppt)



Καθυστερήσεις στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Υλίκης Παρόλα αυτά, ζήτημα καταγράφεται στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Υλίκης, όπου εκτελούνται έργα από χθες. Ανά διαστήματα σχηματίζονται ουρές οχημάτων που φτάνουν τα 2 έως 3 χιλιόμετρα, προκαλώντας καθυστερήσεις στους οδηγούς που κατευθύνονται προς τη Βόρεια Ελλάδα.



Δείτε live την κίνηση στους δρόμους



Η Τροχαία βρίσκεται επί ποδός, λαμβάνοντας μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, ενώ συστήνει στους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στα σημεία όπου πραγματοποιούνται εργασίες.



Αυξημένη η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με



Κλείσιμο



Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgkfh9pknq89)



Σύμφωνα με τα προγραμματισμένα δρομολόγια, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα έξι αναχωρήσεις πλοίων, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού προβλέπονται συνολικά 25 δρομολόγια --18 με συμβατικά πλοία και επτά με ταχύπλοα.



Σε εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας , με χιλιάδες οχήματα να έχουν ήδη εγκαταλείψει την Αττική από το απόγευμα της Παρασκευής έως σήμερα το πρωί.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 18:00 το απόγευμα της Παρασκευής έως τις 06:00 σήμερα το πρωί, από την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου πέρασαν συνολικά 47.300 οχήματα, ενώ από την Αθηνών-Λαμίας 41.079 οχήματα. Συνολικά, περισσότερα από 88.000 οχήματα κινήθηκαν προς τα εθνικά οδικά δίκτυα, με την κίνηση να κορυφώνεται τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Παρασκευής.Η εικόνα στους βασικούς οδικούς άξονες παραμένει αυξημένη, χωρίς ωστόσο γενικευμένα προβλήματα.Παρόλα αυτά, ζήτημα καταγράφεται στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Υλίκης, όπου εκτελούνται έργα από χθες. Ανά διαστήματα σχηματίζονται ουρές οχημάτων που φτάνουν τα 2 έως 3 χιλιόμετρα, προκαλώντας καθυστερήσεις στους οδηγούς που κατευθύνονται προς τη Βόρεια Ελλάδα.Η Τροχαία βρίσκεται επί ποδός, λαμβάνοντας μέτρα για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, ενώ συστήνει στους οδηγούς να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα στα σημεία όπου πραγματοποιούνται εργασίες.Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, η έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με αυξημένη κινητικότητα να καταγράφεται κυρίως από το λιμάνι του Πειραιά και για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται το λιμενικό σώμα - ελληνική ακτοφυλακή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της εξόδου των εκδρομέων. Στελέχη του σώματος βρίσκονται επί ποδός στα βασικά λιμάνια της Αττικής, συντονίζοντας τη ροή των επιβατών και την τήρηση των μέτρων ασφαλείας.Σύμφωνα με τα προγραμματισμένα δρομολόγια, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα έξι αναχωρήσεις πλοίων, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού προβλέπονται συνολικά 25 δρομολόγια --18 με συμβατικά πλοία και επτά με ταχύπλοα.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα εκτελεστούν έξι απόπλοι, καθώς και τρία επιπλέον προς Μαρμάρι, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί τρεις αναχωρήσεις.



Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση και χθες, Παρασκευή 20/12, με τα στοιχεία να αποτυπώνουν έντονη κινητικότητα στα βασικά λιμάνια της Αττικής.



Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα - ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 11 απόπλοι, ενώ 9.883 επιβάτες αναχώρησαν για διάφορους νησιωτικούς προορισμούς.



Για τον Αργοσαρωνικό καταγράφηκαν 10 απόπλοι και 1.634 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ από τη Ραφήνα εκτελέστηκαν έξι απόπλοι με συνολικά 2.729 αναχωρήσεις επιβατών.



Από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν πέντε αναχωρήσεις, με 605 επιβάτες να ταξιδεύουν προς τις Κυκλάδες και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.