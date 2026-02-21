17χρονος ήπιε βότκα και κρασί μέσα στο σχολείο στην Εύβοια και λιποθύμησε
17χρονος ήπιε βότκα και κρασί μέσα στο σχολείο στην Εύβοια και λιποθύμησε

Οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία που πήρε κατάθεση από την μητέρα όπως και τον διευθυντής του Λυκείου

Ανησυχία προκαλεί η είδηση ότι το μεσημέρι της Παρασκευής, σύμφωνα με το eviaonline 17χρονος μαθητής Λυκείου στην Εύβοια λιποθύμησε εντός σχολικού χώρου αφού είχε μαθητής Λυκείου πιεί βότκα και κρασί που είχε φέρει από το σπίτι του.

Κλήθηκε η μητέρα του που τον μετέφερε στο Νοσοκομείο της περιοχής. Εκεί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και, επέστρεψε στο σπίτι του.

Οι γιατροί ενημέρωσαν την αστυνομία που πήρε κατάθεση από την μητέρα όπως και τον διευθυντή του Λυκείου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.
