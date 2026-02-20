Καιρός: Βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, βελτίωση την Καθαρά Δευτέρα
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, βελτίωση την Καθαρά Δευτέρα
Πώς θα κάνουμε Απόκριες και Κούλουμα - Δείτε live την εξέλιξη των φαινομένων
Επιδείνωση παρουσίασε ο καιρός από το απόγευμα της Παρασκευής (20/02) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να πλήττουν πολλές περιοχές της χώρας συμπεριλαμβανομένου και της Αττικής.
Τα ύψη των βροχοπτώσεων θα αρχίσουν να μειώνονται το πρωί του Σαββάτου, ωστόσο, η προσοχή είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, το Αιγαίο και η Κρήτη.
Για το Σάββατο, οι καιρικές συνθήκες θα είναι τεταμένες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Ιδιαίτερα, θα παρατηρηθούν έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με τη μεγαλύτερη ένταση να εκδηλώνεται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Παρ' όλα αυτά, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Στην Κρήτη, αναμένονται επίσης βροχές, αν και το σκηνικό θα είναι βελτιωμένο σε περιοχές όπως η Πάτρα και η Ξάνθη.
Οι βόρειοι άνεμοι θα είναι ισχυροί, φτάνοντας τοπικά μέχρι και τα 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή, με τιμές που θα κυμανθούν από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια ηπειρωτικά και μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου στα νότια νησιωτικά τμήματα.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dgjs40zpsf5d)
Την Κυριακή της Αποκριάς θα έχουμε βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας όπου θα υπάρξουν και μεμονωμένες καταιγίδες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν, με την κατάσταση του καιρού να βελτιώνεται. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία, φτάνοντας σε αρκετές περιοχές το πρωί ακόμη και κάτω από το μηδέν, με παγετό κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.
Η Καθαρά Δευτέρα θα φέρει σημαντική βελτίωση στον καιρό. Οι συνθήκες θα είναι γενικά αίθριες, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια και πιθανές ασθενείς βροχές στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι πιο ήπιοι, με τοπικές ριπές 3 έως 5 μποφόρ και τις θερμοκρασίες να σημειώνουν μια αισθητή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Αυτή η βελτίωση του καιρού είναι ιδανική για όσους θέλουν να πετάξουν χαρταετό και να γιορτάσουν την Καθαρά Δευτέρα με καλή διάθεση.
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΜΥ, προχωρώντας σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης, είχε εκδώσει «πορτοκαλί προειδοποίηση» για την Αττική, υπογραμμίζοντας την ένταση των αναμενόμενων φαινομένων. Η κακοκαιρία δεν περιορίζεται μόνο στην πρωτεύουσα, καθώς ισχυροί νότιοι άνεμοι, η ένταση των οποίων αγγίζει τα 8 μποφόρ, πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς τα φαινόμενα θα παραμείνουν έντονα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα βρεθούν στη δίνη της κακοκαιρίας μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.
Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ενημέρωσε το βράδυ της Παρασκευής, ότι: «Οι άνεμοι που μας ταλαιπώρησαν πολύ σήμερα θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση τις επόμενες ώρες. Ωστόσο, το μέτωπο της κακοκαιρίας που περνά αυτή την ώρα και από την Αττική θα εξακολουθήσει να δίνει ισχυρές ριπές, αλλά και βροχοπτώσεις. Το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας και αύριο θα έχουμε μεν πάλι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πιθανόν χαλαζοπτώσεις μέχρι το απόγευμα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα».
Σταδιακά από το απόγευμα του Σαββάτου τα έντονα φαινόμενα στα ανατολικά και τα νότια θα εξασθενήσουν, χωρίς να λείπουν κάποιες τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά και την Αττική, οι οποίες το βράδυ θα σταματήσουν.
«Πρέπει να σημειώσουμε ότι την Κυριακή σε Θράκη, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη θα έχουμε τοπικές βροχές και ανέμους έως 7 μποφόρ στα νότια. Οι περισσότερες καρναβαλικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν γενικά χωρίς προβλήματα καιρού, καθώς μόνο στην Κρήτη θα συνεχιστούν οι βροχές, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδα. Την Καθαρά Δευτέρα τα νέα είναι πολύ καλά, καθώς ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές.
Τα ύψη των βροχοπτώσεων θα αρχίσουν να μειώνονται το πρωί του Σαββάτου, ωστόσο, η προσοχή είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, το Αιγαίο και η Κρήτη.
Για το Σάββατο, οι καιρικές συνθήκες θα είναι τεταμένες, κυρίως στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Ιδιαίτερα, θα παρατηρηθούν έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες, με τη μεγαλύτερη ένταση να εκδηλώνεται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Παρ' όλα αυτά, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν σταδιακά μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Στην Κρήτη, αναμένονται επίσης βροχές, αν και το σκηνικό θα είναι βελτιωμένο σε περιοχές όπως η Πάτρα και η Ξάνθη.
Οι βόρειοι άνεμοι θα είναι ισχυροί, φτάνοντας τοπικά μέχρι και τα 8 μποφόρ στο βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή, με τιμές που θα κυμανθούν από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια ηπειρωτικά και μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου στα νότια νησιωτικά τμήματα.
Την Κυριακή της Αποκριάς θα έχουμε βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια της χώρας όπου θα υπάρξουν και μεμονωμένες καταιγίδες. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα αρχίσουν να εξασθενούν, με την κατάσταση του καιρού να βελτιώνεται. Η θερμοκρασία θα συνεχίσει την πτωτική της πορεία, φτάνοντας σε αρκετές περιοχές το πρωί ακόμη και κάτω από το μηδέν, με παγετό κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά.
Τι να περιμένουμε την Κυριακή
Η Καθαρά Δευτέρα θα φέρει σημαντική βελτίωση στον καιρό. Οι συνθήκες θα είναι γενικά αίθριες, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά και νότια και πιθανές ασθενείς βροχές στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα είναι πιο ήπιοι, με τοπικές ριπές 3 έως 5 μποφόρ και τις θερμοκρασίες να σημειώνουν μια αισθητή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Αυτή η βελτίωση του καιρού είναι ιδανική για όσους θέλουν να πετάξουν χαρταετό και να γιορτάσουν την Καθαρά Δευτέρα με καλή διάθεση.
Πώς θα κάνουμε Κούλουμα
Υπενθυμίζεται ότι η ΕΜΥ, προχωρώντας σε επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης, είχε εκδώσει «πορτοκαλί προειδοποίηση» για την Αττική, υπογραμμίζοντας την ένταση των αναμενόμενων φαινομένων. Η κακοκαιρία δεν περιορίζεται μόνο στην πρωτεύουσα, καθώς ισχυροί νότιοι άνεμοι, η ένταση των οποίων αγγίζει τα 8 μποφόρ, πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση, καθώς τα φαινόμενα θα παραμείνουν έντονα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη έως το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα βρεθούν στη δίνη της κακοκαιρίας μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.
Πορτοκαλί συναγερμός για την Αττική
Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ενημέρωσε το βράδυ της Παρασκευής, ότι: «Οι άνεμοι που μας ταλαιπώρησαν πολύ σήμερα θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση τις επόμενες ώρες. Ωστόσο, το μέτωπο της κακοκαιρίας που περνά αυτή την ώρα και από την Αττική θα εξακολουθήσει να δίνει ισχυρές ριπές, αλλά και βροχοπτώσεις. Το σύστημα θα κινηθεί ανατολικότερα κατά τη διάρκεια της νύχτας και αύριο θα έχουμε μεν πάλι ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και πιθανόν χαλαζοπτώσεις μέχρι το απόγευμα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού και Βόρειου Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα».
Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για το τριήμερο
Σταδιακά από το απόγευμα του Σαββάτου τα έντονα φαινόμενα στα ανατολικά και τα νότια θα εξασθενήσουν, χωρίς να λείπουν κάποιες τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά και την Αττική, οι οποίες το βράδυ θα σταματήσουν.
«Πρέπει να σημειώσουμε ότι την Κυριακή σε Θράκη, Σποράδες, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη θα έχουμε τοπικές βροχές και ανέμους έως 7 μποφόρ στα νότια. Οι περισσότερες καρναβαλικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν γενικά χωρίς προβλήματα καιρού, καθώς μόνο στην Κρήτη θα συνεχιστούν οι βροχές, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδα. Την Καθαρά Δευτέρα τα νέα είναι πολύ καλά, καθώς ο καιρός θα είναι βελτιωμένος στις περισσότερες περιοχές.
Βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν την Παρασκευή (20/2), κυρίως στα δυτικά τμήματα, όπου σημειώθηκαν και σημαντικά ύψη βροχής.
Σε Άρτα, Κέρκυρα και Ιωάννινα τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, πού αναμένονται καταιγίδες και χαλάζι το Σάββατο
Σύμφωνα με δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Ήπειρο, όπως αποτυπώνεται στη χρωματική κλίμακα του χάρτη, με το μεγαλύτερο ύψος βροχής μέχρι και τις 18:20 ώρα Ελλάδας να καταγράφεται στα Θεοδώριανα Άρτας με 78,6 mm.
Live χάρτης δείχνει την πορεία της κακοκαιρίας
Έντονη βροχόπτωση σημειώθηκε στην Αττική το απόγευμα της Παρασκευής 20 Φεβρουάριου. Οι Αθηναίοι έβγαλαν τις ομπρέλες και αδιάβροχα, ενώ αυξημένη ήταν και η κίνηση σε κεντρικούς οδικούς άξονες λόγω των καιρικών συνθηκών αλλά της εξόδου για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας.
Έντονη βροχή στην Αττική
Δείτε βίντεο από την Εθνική Οδό στο ύψος της Κηφισιάς
Δείτε βίντεο από τη Λεωφόρο Λαυρίου
Δείτε βίντεο τη Λεωφόρο Μεσογείων
Πλημμυρισμένοι δρόμοι καταγράφονται στην Πεντέλη και στο Πάτημα Χαλανδρίου, με τη δυνατή βροχή να δημιουργεί προβλήματα σε αρκετά σημεία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα