Η αυθεντική εμπειρία ήχου — Sonos για κάθε χώρο και τρόπο ζωής
Ανακαλύψτε τον κόσμο της Sonos, όπου ο ήχος ενώνεται με την τεχνολογία, το design και την κομψότητα και μεταμορφώνει τον χώρο και τη μουσική σας σε εμπειρία.
Sponsored Content
Η Sonos είναι κάτι παραπάνω από μια εταιρεία ηχείων, είναι ο εφευρέτης του multiroom ήχου ώστε να γεμίζει κάθε γωνιά του σπιτιού σας με καθαρό, καθηλωτικό ήχο. Κάθε ηχείο Sonos είναι μοναδικά σχεδιασμένο, με κάθε ηχητικό στοιχείο του (tweeter, midrange ή woofer) να οδηγείται από έναν ειδικά ρυθμισμένο ενισχυτή. Το αποτέλεσμα; Πλούσιος, καθαρός ήχος σε κάθε ένταση, είτε απολαμβάνετε μια χαλαρωτική ακρόαση, είτε ανεβάζετε την ένταση στο μέγιστο για απόλυτη δυναμική.
Οι επιλογές είναι πολλές και μπορείτε να βρείτε αυτό που σας ταιριάζει:
Sonos Era 100, το απόλυτα ισορροπημένο smart ηχείο αποτελεί τον τέλειο σύμμαχο για όλη την καθημερινότητά σας: compact, με καθαρό στερεοφωνικό ήχο και πλούσια μπάσα. Συνδέεστε εύκολα μέσω Wi-Fi, Bluetooth και AirPlay 2 και σας δίνει την δυνατότητα να έχετε συνεχώς και εύκολα των έλεγχο μέσω της εφαρμογής Sonos. Ιδανικό για καθημερινή ακρόαση μουσικής ή podcasts, με έξυπνη προσαρμογή στον χώρο σας χάρη στη τεχνολογία TrueplayTM.
Sonos Era 300, για εκείνους που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία ήχου από παντού. Το Era 300 διαθέτει πολλαπλούς οδηγούς ήχου και μοναδικό σχεδιασμό που στέλνει τον ήχο σε όλες τις κατευθύνσεις, δημιουργώντας ένα πλούσιο, καθηλωτικό, immersive ηχητικό πεδίο, ιδανικό για μουσική, ταινίες και Spatial Audio. Συνδέεται ασύρματα με Wi-Fi, Bluetooth και υποστηρίζει TrueplayTM tuning, για να προσαρμόζει τον ήχο ακριβώς στον χώρο σας.
Sonos Five — Premium hi-fi για τους πιο απαιτητικούς
Αν ο στόχος σας είναι αρτιότερη ηχητική εμπειρία με studio-like απόδοση, τότε το Five είναι ο βασιλιάς στην κατηγορία του. Με έξι Class-D ενισχυτές, τρεις mid-woofers και τρεις tweeters, αποδίδει καθαρό, βαθύ, ισχυρό ήχο που γεμίζει ολόκληρο χώρο. Διαθέτει ενσύρματη είσοδο line-in, Wi-Fi, AirPlay 2 και υποστήριξη TrueplayTM, καθώς και δυνατότητα stereo pairing με άλλο Five για ακόμα πιο εντυπωσιακή, ατμοσφαιρική ακρόαση μουσικής.
Sonos Roam 2 — Premium ήχος σε compact μέγεθος
Το Sonos Roam 2 είναι το απόλυτο φορητό ηχείο για ποιοτικό ήχο παντού. Με δύο ψηφιακούς ενισχυτές, mid-woofer και tweeter, αποδίδει καθαρό και ισορροπημένο ήχο με εντυπωσιακό μπάσο για το μέγεθός του.
Είναι φτιαγμένο για εξωτερικές δραστηριότητες αφού μπορείτε να απολαμβάνετε έως και 10 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής ενώ διαθέτει πιστοποίηση IP67 για αντοχή στο νερό και στη σκόνη. Με Automatic Trueplay™ και δυνατότητα σύνδεσης με άλλα Sonos ηχεία, προσφέρει ευελιξία και premium εμπειρία όπου κι αν βρίσκεστε.
Sonos Move 2 - Ο ήχος που μετακινείται μαζί σας! Το Move 2 είναι ο απόλυτος σύντροφος της μουσικής σε κάθε σας βήμα. Αποτελεί το πρώτο φορητό ηχείο που φέρνει ευρύ στερεοφωνικό ήχο σε εξωτερικούς χώρους, με διάρκεια ζωής μπαταρίας έως και 24 ώρες και έναν εξαιρετικά ανθεκτικό και αδιάβροχο σχεδιασμό που το κάνει ιδανικό για πάρτι ή ταξίδι. Γεμάτο με ηχητικές καινοτομίες προσφέρει stereo ήχο με καθαρά πρίμα, δυνατά μεσαία και βαθιά μπάσα. Υποστηρίζει Wi-Fi 6, Bluetooth, AirPlay 2 και φωνητικό έλεγχο μέσω Sonos Voice Control ή Amazon Alexa, ενώ η φορητότητά του σας επιτρέπει να το παίρνετε παντού μαζί σας.
Αναβαθμίστε σήμερα την ακουστική σας εμπειρία — από το πρώτο beat μέχρι το τελευταίο. Sonos: όχι απλώς ήχος … εμπειρία ζωής.
Όλα τα Sonos ηχεία λειτουργούν μαζί και το κάθε ένα ξεχωριστά. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή της Sonos ή την φωνητική εντολή για να επιλέξετε τον χώρο και το είδος μουσική που θέλετε να ακούσετε.
Ο ήχος δεν είναι μόνο για το χώρο που ζείτε, είναι για τον τρόπο που ζείτε!
Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου τη σελίδα Sonos και το Instagram Account @damkalidis
