Πού κινούνται οι τιμές των Σαρακοστιανών - Πάνω από 500 έλεγχοι, ήδη, από την Αρχή Ελέγχου Αγοράς

Αναλυτικά, όπως αναφέρει ανακοίνωση η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή παρακολουθεί συστηματικά, κατά τις τελευταίες ημέρες, την εξέλιξη των τιμών και τη διαθεσιμότητα των σαρακοστιανών προϊόντων, εντείνοντας παράλληλα τους ελέγχους στην αγορά με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 500 έλεγχοι σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι θα συνεχιστούν με αυξημένη ένταση κατά το προσεχές τριήμερο.







Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Αρχής, σήμερα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, που παραδοσιακά σηματοδοτεί την ουσιαστική εντατικοποίηση του ανταγωνισμού στην αγορά των σαρακοστιανών, οι τιμές στα σούπερ μάρκετ και τις μεγάλες αγορές διαμορφώνονται ως εξής, σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025:







Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν οι τιμές των σαρακοστιανών προϊόντων στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Οι ελιές καταγράφουν μείωση περίπου 10% σε σύγκριση με το 2025, ενώ σταθερές παραμένουν οι τιμές σε λαγάνα, χαλβά και σουπιές. Αντίθετα, αυξήσεις σημειώνονται στα θαλασσινά, με τις γαρίδες να καταγράφουν άνοδο περίπου 5%, τα καλαμάρια 8% και τα χταπόδια έως 15%, κυρίως λόγω μειωμένης προσφοράς και δυσμενών καιρικών συνθηκών. Παράλληλα, η Αρχή έχει πραγματοποιήσει περισσότερους από 500 ελέγχους σε όλη τη χώρα, οι οποίοι θα ενταθούν το επόμενο τριήμερο.

Οι ανατιμήσεις που καταγράφονται κυρίως σε γαρίδες, καλαμάρια και χταπόδια αποδίδονται σε σημαντικό βαθμό στη μειωμένη προσφορά, η οποία επηρεάζει τόσο την εγχώρια παραγωγή όσο και τις εισαγωγές. Η περιορισμένη διαθεσιμότητα συνδέεται με δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το προηγούμενο διάστημα στην Ελλάδα, καθώς και σε χώρες προέλευσης εισαγόμενων προϊόντων, όπως η Αργεντινή, η Ισπανία, το Μαρόκο και ο Ισημερινός.



Επισημαίνεται ότι η πληρέστερη και αντικειμενικότερη αποτίμηση της πορείας των τιμών σε σχέση με το προηγούμενο έτος αναμένεται να προκύψει κατά την κορύφωση της εμπορικής κίνησης, οπότε και διαμορφώνονται οι τελικές προσφορές.



Η Αρχή δηλώνει ότι θα συνεχίσει την εντατική παρακολούθηση της αγοράς και την υλοποίηση ελέγχων με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών και την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωσή τους.



Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ