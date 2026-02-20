Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος την παραδοσιακή λαγάνα, η τιμή της με μανιτάρι και ντομάτα
Από 3,5 έως 4,5 ευρώ η λαγάνα και φέτος
Μεταξύ 3,5 και 4,5 ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί και φέτος η τιμή της λαγάνας.
Οι λαγάνες, με βάση την εικόνα της αγοράς, θα ξεκινήσουν από 3 έως 3,5 ευρώ και ενδέχεται να φτάσουν έως τα 4,5 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και το κάθε αρτοποιείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αγοράς, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:
-Κλασική λαγάνα (750 γρ.): 3,30 – 3,80 ευρώ.
-Μικρή λαγάνα (περίπου 500 γρ.): 1,90 – 2,20 ευρώ.
-Ειδικές λαγάνες: 4 – 5 ευρώ (αφορά δημιουργίες με υλικά όπως ελιά, λιαστή ντομάτα ή μανιτάρι).
Κάθε επαγγελματίας διαμορφώνει την τιμολογιακή του πολιτική με βάση το δικό του κοστολόγιο, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει εμπλουτιστεί και η ποικιλία των προϊόντων. Ωστόσο, η παραδοσιακή λαγάνα παραμένει η πρώτη επιλογή των καταναλωτών και θα διατεθεί κυρίως την Καθαρά Δευτέρα.
Η λαγάνα, άζυμος άρτος με ρίζες από την αρχαιότητα, παραμένει βασικό στοιχείο του νηστίσιμου τραπεζιού της Πρωτονήστιμης Δευτέρας της Σαρακοστής, διατηρώντας ζωντανό ένα έθιμο που περνά από γενιά σε γενιά.
Πώς παρασκευάζεται η παραδοσιακή λαγάναΗ παρασκευή της παραδοσιακής, χειροποίητης λαγάνας αποτελεί διαδικασία περίπου 12 ωρών. Οι φούρνοι θα λειτουργήσουν από τις 21:00 το βράδυ της αμέσως προηγούμενης ημέρας, της Κυριακής, έως τις 15:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, προκειμένου να καλύψουν ζήτηση που φτάνει κατά μέσο όρο τα 700 τεμάχια ανά κατάστημα.
