Καθαρά Δευτέρα: Αυξήσεις έως 21% στα θαλασσινά, πού κυμαίνονται οι τιμές σε ιχθυοπωλεία και Βαρβάκειο
Πού θα κυμανθούν οι τιμές για το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας σε φρέσκα αλλά και κατεψυγμένα προϊόντα, δείτε αναλυτικά

Την ανηφόρα έχουν αρχίσει να παίρνουν οι τιμές στα θαλασσινά εν όψει της Καθαράς Δευτέρας που σηματοδοτεί την έναρξη της Σαρακοστής.

Τα σαρακοστιανά προϊόντα  έχουν την τιμητική τους στο τραπέζι μας και για το λόγο αυτό ήδη κατακλύζουν την αγορά.

Οπως όλα τα στοιχεία δείχνουν θα κοστίσει κάτι παραπάνω από όσο υπολογίζαμε και σίγουρα αρκετά παραπάνω από πέρυσι, καθώς οι τιμές στα θαλασσινά καταγράφουν αυξήσεις.



Φρέσκα και κατεψυγμένα

Οι τιμές διαφέρουν ανάλογα με το από ποια αγορά προμηθεύεται κανείς τα θαλασσινά του – από τη Βαρβάκειο μέχρι τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία – αλλά και ανάλογα με το αν πρόκειται για φρέσκα ή κατεψυγμένα προϊόντα.

Οι τιμές πέρυσι

Σύμφωνα με στοιχεία του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, ο μέσος όρος των αυξήσεων στα θαλασσινά κυμαίνεται περίπου στο 15% με 16% σε σχέση με πέρυσι.

Αύξηση 21%

Ενδεικτικά, τα θράψαλα – το μικρό αγαπημένο καλαμαράκι – από 9,80 ευρώ το κιλό πέρσι, φέτος φτάνουν τα 11,90 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση που αγγίζει το 21%. Αντίστοιχες αυξήσεις παρατηρούνται και σε άλλα βασικά προϊόντα του σαρακοστιανού τραπεζιού, όπως το καλαμάρι που από 18,80 ευρώ το κιλό πέρσι, φέτος φτάνει τα 22,80 ευρώ.

