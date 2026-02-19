Ελεύθερη με όρους 56χρονη που καταγγέλθηκε ότι βίαζε τον γιο της οικιακής βοηθού της στη Θεσσαλονίκη

Ο 18χρονος κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι μαζί με τη μητέρα του διέμεναν στο σπίτι της 56χρονης και ότι εκείνη τον κακοποιούσε συστηματικά για σχεδόν μία δεκαετία