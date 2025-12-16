55χρονη στη Θεσσαλονίκη κακοποιούσε σεξουαλικά τον γιο της οικιακής βοηθού της από την ηλικία των 9 ετών
Ο 18χρονος κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι μαζί με τη μητέρα του διέμεναν στο σπίτι της 55χρονης και ότι εκείνη τον κακοποιούσε συστηματικά για σχεδόν μία δεκαετία

Στράτος Λούβαρης
Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από την παιδική του ηλικία έως και σήμερα κατήγγειλε ότι έπεσε ένας 18χρονος από μια 55χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός κατήγγειλε ότι από την ηλικία των εννέα ετών έως και τον Μάιο του 2025 έπεφτε θύμα βιασμού από την 55χρονη γυναίκα, η οποία τον κακοποιούσε σεξουαλικά όταν η μητέρα του, που εργαζόταν ως οικιακή βοηθός της κατηγορούμενης, απουσίαζε από το σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι μαζί με τη μητέρα του διέμεναν στο σπίτι της 55χρονης και ότι εκείνη τον κακοποιούσε συστηματικά σεξουαλικά για περίπου δέκα χρόνια.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, που χειρίζονται την υπόθεση, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος της 55χρονης για τα αδικήματα του βιασμού και της κατάχρησης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση.
