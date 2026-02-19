Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Συναγερμός στα Χανιά για εξαφάνιση 52χρονου: Έφυγε από το σπίτι του χωρίς κινητό, σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας
Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές αρχές των Χανίων και σε ολόκληρη την Κρήτη για την εξαφάνιση 52χρονου άνδρα από την περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας Patris.gr, ο 52χρονος έφυγε το πρωί της Τετάρτης από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του, χωρίς να πάρει μαζί του το κινητό του τηλέφωνο. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.
Η σύζυγός του ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές το βράδυ της ίδιας ημέρας, καθώς δεν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του.
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο άνδρας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
