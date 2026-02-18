Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το εκπληκτικό μπεστ σέλερ του David Baldacci «Όλα στο φως»

Σύμφωνα με την εξομολόγηση της πράκτορα του FBI Άτλι Πάιν, το παρασκήνιο που οδήγησε στην απαγωγή της δίδυμης αδελφής της είχε ως εξής: «Όταν η μητέρα μου ήταν στην εφηβεία, συμμετείχε ως διπλή πράκτορας σε μια μυστική επιχείρηση που είχε σχέση με τη μαφία, τη δεκαετία του '80. Ένας από τους τύπους που πιάστηκε σ' εκείνη την επιχείρηση ήταν κάποιος ονόματι Μπρούνο Βιντσέντσο, ο οποίος στη συνέχεια δολοφονήθηκε όταν πήγε φυλακή. Ο Μπρούνο είχε έναν αδερφό, τον Ίτο. Προφανώς ο Ίτο έμαθε τι είχε συμβεί και θεώρησε υπεύθυνη τη μητέρα μου για το θάνατο του αδερφού του. Με κάποιον τρόπο ανακάλυψε πού βρισκόμασταν, ήρθε στην Τζόρτζια και απήγαγε την αδερφή μου, τη Μέρσι. Έμαθα ότι ζούσε, σε μια πόλη που λέγεται Τρέντον. Θα μιλήσω με την οικογένειά του. Ίσως να ξέρουν κάτι που θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο».Η Άτλι Πάιν, η αγαπημένη ηρωίδα του David Baldacci, παραμένει προσκολλημένη στην οικογενειακή τραγωδία, με την εξαφάνιση και, πιθανότατα, τη δολοφονία της δίδυμης αδελφής της. Η Άτλι δεν εγκαταλείπει ποτέ την αναζήτηση και την έρευνα, παρόλον ότι συνεχώς βρίσκεται στο μηδέν. Στο «Όλα στο φως», ίσως το καλύτερο και πιο συναρπαστικό από τα βιβλία του David Baldacci, η Άτλι Πάιν βρίσκει, επιτέλους, ένα ίχνος, κάποιον ύποπτο που της επιτρέπει να αισιοδοξεί. Κατά σύμπτωση συναντά έναν παλιό φίλο και συνεργάτη της, τον πράκτορα Τζον Πούλερ, ο οποίος έχει στο μικροσκόπιο την οικογένεια του υπόπτου σχετικά με ένα άλλο έγκλημα. Όμως, για να αποκαλυφθεί η αλήθεια σχετικά με την τύχη της Μέρσι, η Πάιν και ο Πούλερ πρέπει να παραμερίσουν αλλεπάλληλα στρώματα απάτης, ψεμάτων και συγκάλυψης, τα οποία φτάνουν πολύ μακριά -ως του σημείου να απειλούν την παγκόσμια τάξη και το μέλλον της δημοκρατίας. Και όταν αποκαλυφθεί η αλήθεια, η Άτλι Πάιν θα νιώσει σαν να τη χτύπησε κεραυνός.Αυτή την Κυριακή το συγκλονιστικό θρίλερ «Όλα στο φως» του David Baldacci είναι στο ΘΕΜΑ.